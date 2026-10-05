Octubre Rosa: la Fundación Mujer refuerza el llamado a detectar a tiempo el cáncer de mama

La presidenta de la Fundación Mujer, Dra. Delia Rabb Álvarez, dialogó con Radio Panorama y destacó la importancia de los controles, el autoexamen y la consulta médica ante cualquier cambio.

Hoy 13:38

En el marco del Octubre Rosa, la presidenta de la Fundación Mujer, Dra. Delia Rabb Álvarez, dialogó con Radio Panorama y remarcó la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una herramienta fundamental para acceder a un diagnóstico y tratamiento oportunos.

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“Por año hay 21 mil casos en el país, de los que 5 mil mueren. Si bien es cierto que el cáncer no se puede evitar, apuntamos a todos los métodos que puedan llegar a la detección temprana”, explicó.

En ese sentido, señaló que se recomienda realizar mamografías a partir de los 40 años, aunque destacó que antes es importante incorporar el autoexamen mamario para que cada mujer conozca sus propias mamas y pueda identificar modificaciones.

“Debemos ocuparnos con el autoexamen mamario, para conocer los cambios y, si en algún momento encuentra una alteración, consultar con su médico”, sostuvo.

Rabb Álvarez explicó que existen distintos cambios que deben motivar una consulta médica. Entre ellos mencionó cambios en la coloración de la piel, bultos o depresiones en la mama, secreción por el pezón y la aparición de bultos en las axilas.

“No hay que esperar el dolor porque esto implica que esté avanzando”, advirtió.

La presidenta de la Fundación Mujer también destacó la importancia de acompañar los controles con hábitos saludables, entre ellos la actividad física y una alimentación basada en productos naturales, evitando en lo posible los alimentos procesados.

Mamografías y actividades en Plaza Libertad

En el marco del Octubre Rosa, el 19 de octubre, fecha central de la campaña a nivel mundial, la Fundación Mujer realizará una jornada especial en Plaza Libertad.

Durante la actividad se realizarán mamografías, se entregará folletería informativa y se otorgarán turnos para que, en los días posteriores, las mujeres puedan acceder a estudios en las UPA o centros sanitarios de sus respectivos barrios.

Rabb Álvarez también agradeció a toda la comunidad por el acompañamiento a las actividades solidarias de la institución. En particular, destacó que mediante un té solidario pudieron adquirir un ecógrafo que ya se encuentra en Santiago del Estero.

La inauguración oficial del equipo será el miércoles 14 de octubre a las 19, en la sede de la Fundación Mujer, ubicada en la intersección de Milburg y Andes, en el barrio Colón.

Una fundación que nació para acercar la detección al interior

La Dra. Rabb Álvarez recordó que el trabajo de la Fundación Mujer comenzó en 2011, a partir de una situación que observaban en el Hospital Regional: mujeres provenientes del interior provincial que llegaban con enfermedades oncológicas en estadios avanzados.

“Nosotros, que teníamos montado un servicio de detección precoz, sabíamos que podíamos llegar para realizar un diagnóstico temprano. Entonces la Fundación nace con la idea de ir al interior para llegar a esas mujeres que no podían venir”, relató.

En ese contexto, recordó una frase del médico sanitarista Ramón Carrillo: “Los adelantos de la medicina perdían valor si no llegaba hasta la última persona que lo necesitaba”.

Según explicó, el trabajo desarrollado permitió que muchas mujeres accedieran a un diagnóstico temprano. También destacó que actualmente los hospitales Regional e Independencia cuentan con equipos quirúrgicos para brindar respuesta a estas patologías y que la atención sanitaria en el interior provincial ha mejorado mucho con el paso de los años.

En 2020, la Fundación consiguió su sede en comodato, donde actualmente dispone de consultorios para realizar estudios y brinda además acompañamiento psicológico y alojamiento a pacientes que necesitan permanecer en la capital para realizar sus tratamientos.

“Tenemos diferentes programas de acuerdo a cada necesidad, porque la idea no es solo diagnosticar, sino darles un apoyo y un tratamiento”, concluyó Rabb Álvarez.