Javier Milei celebró el revés de Lula en Brasil y confirmó un viaje a España antes de las elecciones

El Presidente retomó los encuentros con sus ministros tras dos semanas y analizó el escenario regional luego del triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil.

05/10/2026

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde repasó el resultado de las elecciones en Brasil, defendió el rumbo económico y puso sobre la mesa los principales desafíos legislativos que afrontará el Gobierno durante octubre.

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El encuentro se produjo después de dos lunes sin reuniones de Gabinete y tuvo entre sus ejes el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil, donde superó a Luiz Inácio Lula da Silva y avanzó al balotaje previsto para el 25 de octubre.

Durante la reunión, Milei calificó el resultado brasileño como un “gran triunfo” y cuestionó las medidas económicas adoptadas por Lula sobre el cierre de la campaña. Además, el Gobierno analiza la posibilidad de que el mandatario viaje a Brasil antes de la segunda vuelta para respaldar al candidato del Partido Liberal, aunque todavía no existe una confirmación al respecto.

En materia internacional, Milei también confirmó que viajará a Madrid el 19 de octubre, en medio del nuevo escenario político abierto en España tras la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por Pedro Sánchez. Está previsto además que el 21 de octubre participe de una conferencia encabezada por el economista Jesús Huerta de Soto.

En paralelo, la Casa Rosada comenzó a ordenar su hoja de ruta en el Congreso. Una de las prioridades será la reforma electoral, cuyo punto central es la eliminación de las PASO, aunque las definiciones más concretas quedarán en manos de la mesa política que volverá a reunirse este martes.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un rol central en las negociaciones y buscará transformar en votos los acercamientos que el oficialismo mantuvo con 13 gobernadores durante la Argentina Week desarrollada en París. Para esta semana están previstas reuniones individuales con mandatarios provinciales para intentar sumar respaldo a las iniciativas oficiales.

Además de la reforma electoral, el cronograma legislativo incluye el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Otro de los principales desafíos será preservar el DNU 70/2023, que volvió al centro de la discusión parlamentaria luego de un fallo de la Corte Suprema relacionado con la derogación de la Ley de Tierras. Mientras sectores de la oposición buscan rechazar el decreto en Diputados, el Ejecutivo analiza alternativas para mantener el apoyo de los bloques dialoguistas.

Durante el encuentro, que se extendió alrededor de una hora y 40 minutos, Milei también defendió su programa económico y recibió al economista Alberto Ades, quien expuso sobre el escenario económico internacional y la posición de la Argentina frente a los cambios geopolíticos.

Octubre aparece así como un mes determinante para la estrategia del Gobierno, que intentará traducir los acuerdos políticos alcanzados con los gobernadores en respaldo concreto dentro del Congreso y avanzar con varias de sus principales iniciativas antes de que la agenda electoral de 2027 gane mayor protagonismo.