Gallardo cerró su primera gira con Ecuador sin triunfos tras otra caída por penales

La selección tricolor empató 1-1 con Panamá y perdió en la tanda desde los doce pasos. El Muñeco dirigió tres partidos en esta fecha FIFA y todavía no pudo conseguir una victoria.

05/10/2026

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador comenzó con tres partidos sin triunfos. La selección tricolor igualó 1-1 ante Panamá y volvió a caer por penales, en el cierre de una gira asiática que también había incluido derrotas ante Corea del Sur y Japón.

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Panamá se puso en ventaja a los 38 minutos gracias al gol de Josué Vergara. Gallardo decidió mover el equipo en el entretiempo y realizó cinco modificaciones para afrontar el segundo período.

La reacción ecuatoriana llegó a los 58 minutos, cuando Juan Riquelme Angulo marcó el empate que llevó el encuentro a la definición por penales.

En la tanda, el propio Angulo tuvo la responsabilidad de ejecutar el último remate de Ecuador, pero falló y Panamá terminó quedándose con la victoria.

Tres partidos y ninguna victoria

La primera gira de Gallardo como entrenador de Ecuador dejó un saldo negativo en cuanto a resultados.

En su debut, la selección cayó 3-0 ante Corea del Sur. Luego empató 1-1 frente a Japón y terminó perdiendo por penales. El mismo desenlace se repitió ante Panamá.

De esta manera, el Muñeco finalizó su primera experiencia con Ecuador sin poder ganar ninguno de sus tres encuentros.

Para el partido ante Panamá, Gallardo no contó con dos de las principales figuras del plantel: Piero Hincapié, defensor del Arsenal, y Moisés Caicedo. En cambio, William Pacho, del PSG, ingresó desde el banco.

También hubo presencia del fútbol argentino. Jordy Caicedo, delantero de Huracán, fue titular y disputó el primer tiempo, mientras que Hernán Galíndez permaneció entre los suplentes.

La mirada de Gallardo pese a las derrotas

Después del partido, Gallardo se mostró tranquilo a pesar de no haber conseguido ninguna victoria durante la gira.

“Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta selección”, sostuvo el entrenador.

El Muñeco también destacó la actitud de sus futbolistas: “Me gusta que a este equipo no le guste perder. Me gusta esa mentalidad”.

En cuanto al funcionamiento, reconoció que al equipo le faltó precisión en los últimos metros, aunque remarcó que tiene definida la idea que pretende implementar.

Según explicó, Ecuador deberá intentar ser protagonista y ejercer una presión alta, dos aspectos sobre los que buscará construir su ciclo al frente de la selección.