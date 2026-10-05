Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas y Gasoleros y recordada por la “Abuela cocainómana”

La artista tenía 90 años y desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión. También alcanzó gran popularidad con su personaje en el segmento Préstico de Duro de domar.

05/10/2026

La actriz Zulema Galperín murió este lunes a los 90 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que permaneció vinculada durante más de dos décadas. La artista dejó una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad.

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Galperín nació el 18 de abril de 1936 y llegó a la actuación de manera tardía. Después de varios años de desempeñarse en tareas administrativas, comenzó su formación artística durante la década de 1990. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, experiencia que marcó el inicio de una carrera que continuó con distintos talleres y seminarios.

Con el paso de los años, integró reconocidas producciones de la televisión argentina. Entre sus trabajos aparecen Chiquititas, Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos, además de la miniserie En París.

En los últimos años también formó parte de producciones para plataformas como Nada, Envidiosa, El tiempo de las moscas y Gutiérrez is mai neim, manteniéndose activa dentro de la industria audiovisual.

Uno de sus personajes más recordados llegó desde el humor. Galperín interpretó a la “Abuela cocainómana” en Préstico, el segmento de sketches de Sebastián Presta dentro de Duro de domar. La composición, de tono desinhibido y provocador, la acercó a nuevas generaciones y se transformó en uno de los papeles más reconocidos de su trayectoria.

Su trabajo también se extendió al cine, con participaciones en películas como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. En teatro, fue parte de obras como Fango negro y Motivos para levantarse por la mañana.

Desde 2000, Galperín estuvo afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, donde mantuvo una participación sostenida en actividades gremiales, espacios de formación, elecciones y asambleas. Tras conocerse su muerte, la entidad destacó su compromiso y el vínculo que mantuvo con la institución hasta sus últimos días.

Con su fallecimiento se despide una actriz que construyó una carrera extensa a partir de los años 90 y que logró trascender por personajes de distintos géneros, desde ficciones de televisión hasta producciones cinematográficas y el recordado humor de la “Abuela cocainómana”.