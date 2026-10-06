Clima en Termas de Río Hondo: temperaturas moderadas y cielo cubierto para este 6 de octubre de 2026

Los termenses enfrentarán un día cubierto con temperaturas agradables, pero sin grandes variaciones. El pronóstico muestra un clima similar para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, Martes 6 de octubre de 2026, los termenses se despiertan bajo un cielo cubierto y temperaturas agradables. En este momento, la temperatura actual es de 16.5 °C con una sensación térmica de 15.8 °C, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre con una chaqueta ligera.

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La humedad en la zona es del 88%, lo que podría hacer que el clima se sienta un poco más fresco de lo habitual. Un leve viento de 11.2 km/h sopla del este-noreste, brindando un ligero alivio a la calidez de la mañana.

Para el día de hoy, se espera que las temperaturas fluctúen entre 16.5 °C como mínima y 27 °C como máxima. El clima seguirá siendo cubierto durante todo el día, lo que significa que los termenses deberán prepararse para una jornada sin sol.

De acuerdo con el pronóstico para los próximos días, el miércoles 7 de octubre se prevé que la temperatura mínima suba a 18.9 °C y la máxima alcance los 26.8 °C. El cielo seguirá cubierto, manteniendo la tendencia de clima fresco.

El jueves 8 de octubre, la situación climática se mantendrá similar, con mínimas de 17.1 °C y máximas de 23.2 °C. Los termenses pueden esperar un clima estable y fresco en los próximos días, ideal para disfrutar de las termas y actividades en la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.