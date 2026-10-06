Mario Pergolini cuestionó la sorpresa de Evelyn Botto a Fede Bal: “A la gente no hay que sorprenderla”

El conductor de “Otro día perdido” criticó el recibimiento que la actriz preparó para su pareja en el aeropuerto, luego de un mes de viaje por trabajo. Cuestionó especialmente que el momento haya sido grabado y publicado en redes sociales.

Hoy 08:38

Evelyn Botto sorprendió a Fede Bal en el aeropuerto tras un mes de distancia por motivos laborales, pero el gesto terminó generando un inesperado debate en Otro día perdido. Durante el programa, Mario Pergolini cuestionó la decisión de la actriz y planteó que este tipo de sorpresas pueden generar una expectativa sobre la reacción de quien las recibe.

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Fede Bal había regresado al país el domingo 4 de octubre, día en que cumplió 36 años, luego de completar varias semanas de grabaciones para Resto del Mundo. Botto aprovechó la coincidencia para organizar un recibimiento especial y fue hasta el aeropuerto con una torta, una vela, mate y un acolchado que había comprado como regalo.

La actriz registró todo el operativo en sus historias de Instagram. En el trayecto contó que había salido temprano de su casa y reconoció que tenía cierta incertidumbre sobre cómo podía reaccionar su pareja después de un viaje tan extenso.

“Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo porque nunca sabés después de un viaje así que estás cansado”, había expresado Botto antes del encuentro. Aun así, confiaba en que Bal recibiría el gesto con alegría.

Cuando el actor abrió la puerta del vehículo y descubrió a su pareja esperándolo, su reacción fue espontánea: “La con... de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”. Después del comentario, ambos se saludaron con un beso. Botto, por su parte, resumió la situación con humor: “Le costó, pero se puso contento”.

El propio Fede Bal compartió posteriormente el video en sus historias y acompañó la publicación con tres corazones rojos.

La escena llegó luego a la pantalla de Otro día perdido, donde Pergolini decidió plantear su desacuerdo con la iniciativa de su compañera. “Quería discutir esto porque creo que está mal lo que hiciste”, le dijo a Botto.

El conductor también reparó en el hecho de que la situación hubiera sido registrada en video y difundida posteriormente. “Encima lo filmaste, lo cual es un garrón. Lo subiste porque salió bien”, sostuvo.

Pergolini centró parte de su argumento en el cansancio que podía tener Bal después del regreso. “Él salió con esa cara que tiene cualquier persona que haya viajado 28 horas en turista y que esté volviendo al país. Estaba hecho pelota. Vuelve y está ella con una torta”, describió.

Botto admitió entonces que ella misma había tenido dudas sobre el plan. Explicó que la idea había surgido a partir de una sugerencia de la persona que habitualmente busca a Bal cuando regresa de sus viajes, pero reconoció que en el camino comenzó a pensar que quizás no había sido una buena idea.

Incluso Pergolini planteó un escenario hipotético y le preguntó qué habría ocurrido si el actor hubiera conocido a otra persona durante su viaje. La actriz aseguró que había contemplado esa posibilidad, aunque aclaró que eso no había sucedido.

Sobre el final de la conversación, Pergolini dejó en claro su postura respecto de los recibimientos inesperados. “A la gente no hay que sorprenderla. No está bien”, afirmó. Y cerró su argumento con una definición: “La sorpresa es un hecho equivocado, es una expectativa que uno pone sobre una expectativa que el otro no tiene”.