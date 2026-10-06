Samara Weaving abrió las puertas de su nueva vida después de convertirse en mamá

La actriz australiana, conocida por sus papeles en películas de terror, habló con humor y sinceridad sobre el nacimiento de su primer hijo, los cambios que experimentó durante el embarazo y el desafío de regresar al trabajo después de convertirse en madre.

Hoy 09:30

Samara Weaving está viviendo un capítulo completamente diferente de su vida. La actriz australiana, reconocida por convertirse en una de las figuras más populares del cine de terror contemporáneo, se convirtió en mamá por primera vez y decidió compartir algunos detalles de esta nueva experiencia.

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Ocho semanas después de dar a luz, Weaving habló sobre la maternidad en el podcast Not Skinny But Not Fat y reconoció que todavía le resulta difícil poner en palabras todo lo que está viviendo. “Es un día a la vez”, explicó al intentar describir cómo se siente desde la llegada de su bebé.

La actriz también recordó con humor algunos de los aspectos menos glamorosos del embarazo y el parto. Entre ellos, descubrió gracias a un grupo de amigas que después del nacimiento debía expulsar la placenta. “¿Entonces estoy dando a luz dos veces?”, contó entre risas, al recordar su reacción ante aquella revelación.

Una mamá que no dejó de trabajar

El embarazo tampoco significó para Weaving detener por completo su carrera. De hecho, contó que llegó a realizar entrevistas promocionales mientras tenía contracciones, apenas dos días antes de dar a luz.

Samara Weaving

La actriz explicó que su primer trimestre había sido particularmente difícil porque sufrió fuertes malestares y todavía no podía contar públicamente que estaba embarazada. Sin embargo, aseguró que posteriormente el embarazo transcurrió de una manera mucho más tranquila.

Samara Weaving

Uno de sus grandes temores estaba relacionado con el regreso a Hollywood después de convertirse en madre. Weaving reconoció que la industria puede ser especialmente dura con las mujeres que se toman un tiempo para criar a sus hijos y que existe el riesgo de que, después de una pausa prolongada, sean rápidamente olvidadas.

Por eso, consideró especialmente importante haber podido mantener su carrera activa durante el embarazo y regresar al trabajo después del nacimiento. Durante ese período tenía tres películas para promocionar y, según contó, la posibilidad de continuar trabajando le dio tranquilidad frente a sus propias preocupaciones.

Al mismo tiempo, la maternidad parece haberle abierto una nueva dimensión profesional. Weaving explicó que disfruta especialmente aquellos personajes que le permiten mostrarse vulnerable y alejarse de la imagen de mujer fuerte y cubierta de sangre que la convirtió en una de las grandes figuras del terror moderno.

Ahora, entre pañales, rodajes y nuevas películas, Samara Weaving intenta encontrar el equilibrio entre dos mundos: la actriz que conquistó al público con sus gritos en el cine de terror y la mujer que acaba de descubrir uno de los papeles más importantes de su vida.