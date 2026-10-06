Robaron el medidor de agua de una vivienda en el Bº Siglo 21 y los vecinos señalan a un presunto responsable

El hecho ocurrió en la manzana 63. Según vecinos de la zona, el presunto autor sería un hombre del mismo sector, a quien aseguran tener identificado. El robo dejó a la familia sin suministro de agua.

Hoy 09:13

Un medidor de agua fue robado de una vivienda ubicada en la manzana 63 del barrio Siglo 21, en un hecho que generó preocupación entre los vecinos del sector.

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Según señalaron residentes de la zona, el presunto responsable sería un vecino del mismo barrio, a quien aseguran tener identificado como la persona que habría sustraído el medidor de la propiedad.

El robo provocó que la vivienda quedara sin servicio de agua, debido a la extracción del dispositivo instalado en el ingreso del domicilio.

Los vecinos señalaron que conocen al presunto autor y esperan que el hecho pueda ser investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y recuperar el medidor.