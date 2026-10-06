Intento de femicidio en el barrio Villa del Carmen: su pareja la hirió con una tijera y la quemó con agua hirviendo

La víctima, de 54 años, logró escapar y pedir ayuda tras la agresión. Permanece internada en el Hospital Regional, con quemaduras en el 35% del cuerpo y pronóstico reservado.

Hoy 08:55

Un grave episodio de violencia de género ocurrió ayer, lunes por la mañana, en el barrio Villa del Carmen, donde una mujer fue atacada por su pareja con una tijera y agua hirviendo dentro de su vivienda.

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El hecho se registró alrededor de las 10, en un inmueble ubicado en la Manzana 21, donde un hombre de 60 años, habría mantenido una discusión con su concubina, de 54.

De acuerdo con la información policial, durante el altercado el hombre habría tomado una tijera y herido a la mujer en el brazo izquierdo. Luego, le habría arrojado agua hirviendo sobre el cuerpo.

Los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por una agente sanitaria que pasaba por el lugar. La mujer intervino y pidió al agresor que detuviera el ataque, situación que permitió que la víctima lograra destrabar la puerta y escapar de la vivienda.

La mujer fue auxiliada y trasladada hasta la Casilla Policial N° 2, ubicada en inmediaciones de las calles Departamentos Capital y Figueroa. Desde allí se solicitó la presencia del SEASE, que posteriormente la derivó al Hospital Regional.

Según se informó, Infante permanece internada con quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo, además de la lesión provocada con el elemento cortante. Su estado es reservado y continúa bajo observación médica.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, desde donde se dispusieron distintas medidas, entre ellas la recepción de la denuncia y la intervención del médico policial.

Horas después, efectivos de la Departamental N° 19 localizaron y detuvieron al atacante. El acusado quedó a disposición de la Justicia e imputado provisoriamente por el delito de tentativa de femicidio.

La víctima lo había denunciado una semana antes

El ataque ocurrió apenas una semana después de que la mujer y su hija denunciaran al hombre por amenazas y episodios de violencia.

El 28 de septiembre, la hija de la pareja había solicitado intervención policial luego de un episodio ocurrido en la vivienda familiar. Más tarde, esa misma noche, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 19 para radicar una denuncia.

Según consta en aquella exposición, la víctima manifestó que su pareja la había amenazado de muerte al decirle: “Te voy a matar, no te quedes aquí porque te voy a matar”.

En aquella oportunidad se dispusieron medidas vinculadas al cese de violencia, aunque el hombre permaneció en la misma vivienda. Una semana después se produjo el ataque que ahora es investigado como tentativa de femicidio.