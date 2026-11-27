Un hombre de 46 años fue detenido en Santa Fe mientras intentaba verificar un Ford Fiesta que había sido robado en julio, quedando el vehículo secuestrado en el Depósito Judicial de La Tablada.

Hoy 04:23

En un operativo realizado el miércoles por la mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre de 46 años que conducía un Ford Fiesta con un pedido de secuestro activo por robo. El incidente tuvo lugar frente a la Planta Verificadora de la Unidad Regional I, ubicada en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.

El detenido, identificado como J. M. C., fue aprehendido por el presunto delito de encubrimiento de robo tras comprobarse que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente. En el lugar del procedimiento, también se encontraba una mujer de 41 años y una niña de 10, quienes acompañaban al conductor.

Los investigadores de la PDI estaban realizando trámites vinculados a la investigación cuando identificaron el vehículo estacionado. Tras consultar los datos del Ford Fiesta en el sistema informático policial, confirmaron que el automóvil había sido reportado como robado.

El vehículo había sido sustraído en la noche del 19 al 20 de julio en el barrio Santa Rita, donde su propietario denunció la falta del mismo al día siguiente. Según el denunciante, el automóvil estaba cerrado y solo él y la titular registral, su pareja, tenían acceso a la llave.

La causa fue posteriormente derivada a la Sección Automotores de la PDI, donde se llevaron a cabo entrevistas y análisis de cámaras de seguridad para rastrear el vehículo robado. Durante el operativo, se incautaron además documentos relacionados con el automóvil, incluyendo un Formulario 12 de verificación policial y otros documentos de autorización.

El Ford Fiesta fue trasladado al Depósito Judicial de La Tablada, dado que la sede policial no contaba con espacio suficiente para su resguardo. La situación del detenido fue comunicada a la defensora pública, y el caso fue remitido al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro.

La fiscal de Flagrancia, María Lucila Nuzzo, decidió notificar al aprehendido sobre la causa y ordenó su identificación, permitiéndole recuperar la libertad. La investigación continúa para determinar el futuro del vehículo y su posible devolución a la titular registral.