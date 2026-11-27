Yésica Mercedes Almirón, de 34 años, fue hallada asesinada en Colonia Elisa, Chaco, y tres hombres han sido detenidos en relación con el caso.

Hoy 03:45

El trágico asesinato de Yésica Mercedes Almirón, una mujer de 34 años, ha conmocionado a la comunidad de Colonia Elisa, Chaco. Su cuerpo fue descubierto el miércoles a las 7:30, detrás de una iglesia evangélica en construcción ubicada sobre la avenida Marta Sánchez, frente al Club Municipales. La víctima había salido a correr la noche anterior y no regresó a su hogar, lo que desató una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la familia.

La investigación del caso ha llevado a la detención de tres hombres, entre ellos Matías David Villordo, quien es identificado como su ex pareja. Villordo se presentó en la comisaría local para reportar la desaparición de Yésica, aportando información sobre su vestimenta y características físicas, que coincidieron con los datos de la mujer encontrada sin vida. Este hecho ha generado suspicacias y ha llevado a los investigadores a profundizar en su posible implicación.

La fiscal Andrea Langellotti ha asumido la dirección del caso, ordenando la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. Un médico forense determinó que la causa de muerte fue traumática, lo que ha elevado la gravedad de la investigación, que ahora se clasifica como un posible femicidio.

Además de Villordo, las autoridades también han detenido a Enrique Antonio Villordo, tío de Matías, y a un tercer individuo, Mauro Romano, quien podría ser la actual pareja de Yésica. La policía está evaluando la participación de cada uno en el crimen y no descartan la posibilidad de que haya más personas involucradas en los hechos.

El vocero de la Policía del Chaco, Facundo Gómez, indicó que las investigaciones están en marcha y que se están realizando allanamientos en domicilios relacionados con los detenidos. Durante estas operaciones se han confiscado varios elementos, incluyendo teléfonos celulares y cartas manuscritas, que podrían proporcionar pistas cruciales para el esclarecimiento del caso.

Un aspecto preocupante es que Yésica no había presentado denuncias previas por violencia, lo que ha llevado a los investigadores a recopilar testimonios de amigos y familiares para indagar sobre posibles episodios de abuso que no fueron reportados. La ausencia de denuncias ha generado inquietud entre los investigadores, quienes buscan entender el contexto de la relación de la víctima con los detenidos.

Las autoridades también están analizando las cámaras de seguridad en la zona para reconstruir el recorrido de Yésica antes de su desaparición. Esta información será vital para determinar si alguno de los hombres detenidos estuvo presente en los lugares que ella visitó. La resolución de este caso es de suma importancia para la comunidad y para la justicia en general.