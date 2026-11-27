Un accidente de tránsito en la ruta nacional N° 9 en Lozano dejó ocho personas heridas, quienes recibieron atención médica en el hospital 'Pablo Soria'.

Hoy 02:36

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la ruta nacional N° 9, a la altura del puente sobre el río Lozano, dejando como resultado a un total de ocho personas heridas. Los heridos fueron asistidos por el equipo médico del Same, y algunos de ellos necesitaron ser trasladados al hospital 'Pablo Soria' para recibir atención médica adecuada.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana del día de ayer, involucró a tres vehículos que colisionaron en el carril norte-sur de la mencionada ruta. A raíz del choque, se formó una larga fila de vehículos que se extendió por cerca de un kilómetro en el carril sur-norte, el cual estuvo restringido durante más de una hora.

Al recibir el alerta del siniestro vial, la Subcomisaría de Lozano envió una comisión policial al lugar. Al llegar, los agentes constataron la presencia de una camioneta Ford Ranger y dos automóviles, un Fiat Palio y un Toyota Yaris, todos involucrados en el accidente.

Las ambulancias del Same y los bomberos llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a los heridos. Afortunadamente, se informó que ninguno de los lesionados presentaba heridas de gravedad. Este diario pudo verificar que todos los afectados estaban conscientes y en condiciones estables.

La situación del tránsito se complicó aún más debido a un camión detenido en la curva anterior al puente, que había sufrido un desperfecto mecánico en horas de la mañana. Según los mecánicos que trabajaban en el camión, este quedó varado en la ruta, obstaculizando el paso de otros vehículos.

Las autoridades policiales explicaron que el accidente se produjo cuando el conductor del Toyota, al notar los conos de señalización del camión, frenó de manera brusca. Esto provocó que el Fiat Palio, que venía detrás, lo colisionara, y la Ford Ranger impactara la parte trasera del Palio.

Materialmente, la camioneta resultó con la parte delantera seriamente dañada, mientras que el Fiat Palio presentó un deterioro considerable en su parte trasera. Con el apoyo del personal de Seguridad Vial, se procedió a señalizar la zona y a ordenar el tránsito, realizando al mismo tiempo controles de alcoholemia a los tres conductores, quienes arrojaron resultados negativos.

Finalmente, alrededor de las 10:20, el tránsito comenzó a normalizarse en el sentido norte de la provincia, utilizando el carril contrario para facilitar la circulación. La presencia de numerosos vehículos, incluidos camiones de empresas mineras y particulares, hizo que la situación se volviera tensa pero, gracias a la rápida intervención de las autoridades, se logró restablecer el flujo vehicular.