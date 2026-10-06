Sydney Sweeney y su sueño de formar una familia: el nuevo rumbo personal de la actriz

La actriz estaría atravesando una etapa de cambios personales y, según versiones difundidas por medios estadounidenses, comenzó a proyectar un futuro que incluye la posibilidad de tener hijos y formar una familia.

Hoy 08:32

Sydney Sweeney atraviesa un momento de transformación en su vida personal. Mientras continúa consolidando su carrera en Hollywood, la actriz de Euphoria estaría comenzando a imaginar un futuro más vinculado con la vida familiar, la maternidad y una relación estable.

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Según informó Page Six, Sweeney y Scooter Braun estarían conversando sobre la posibilidad de tener hijos y construir una vida juntos. La información, atribuida a fuentes cercanas a la pareja, sostiene incluso que Braun tendría previsto proponerle matrimonio en los próximos meses. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente esos planes.

La posibilidad de formar una familia aparece así como uno de los nuevos horizontes personales de la actriz, que durante los últimos años mantuvo buena parte de su vida privada alejada de la exposición mediática.

Una relación que avanza

Sweeney y Braun comenzaron a ser vinculados sentimentalmente después de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, en 2025. Con el paso de los meses, distintas publicaciones estadounidenses describieron la relación como cada vez más seria.

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En septiembre, People informó que ambos estarían atravesando una etapa de mayor compromiso, mientras que recientemente Sweeney fue fotografiada junto a Braun y dos de sus hijos.

Además, Page Six señaló que la actriz habría mantenido encuentros con dos rabinos y estaría considerando convertirse al judaísmo. También habría acompañado a Braun durante los servicios de Rosh Hashaná en una sinagoga de Greenwich, Connecticut.

Sydney Sweeney

Por el momento, Sweeney no confirmó públicamente que esté planeando casarse, tener hijos o convertirse al judaísmo. Sus representantes tampoco realizaron declaraciones sobre esas versiones.

A sus 29 años, la actriz parece encontrarse ante una etapa diferente de su vida: después de varios años de crecimiento profesional y de una intensa exposición pública, el deseo de construir una familia y proyectar un futuro personal comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en las informaciones sobre ella.