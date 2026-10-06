Clima en Añatuya: nubosidad y calor extremo para hoy Martes 6 de octubre de 2026

El clima actual en Añatuya se presenta con condiciones cubiertas y temperaturas agradables. Se anticipan días cálidos y húmedos en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza hoy por un ambiente cubierto, lo que ha llevado a los añatuyenses a disfrutar de temperaturas templadas. Actualmente, la temperatura es de 18 °C, con una sensación térmica de 16.5 °C, lo que hace que la jornada sea bastante amena para las actividades al aire libre.

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Con una humedad del 77% y vientos que soplan a 14 km/h desde el este-noreste, el clima se siente un poco más pesado. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30.6 °C, lo que sin duda traerá calor a la tarde, aunque aún bajo cielos cubiertos.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 20.6 °C y máximas que podrían llegar a 35.4 °C. Esto sugiere que los añatuyenses tendrán que prepararse para un día de intenso calor, aunque las nubes podrían ofrecer algo de alivio.

El jueves, el clima también se mantendrá cubierto, pero las temperaturas experimentarán una ligera baja, con mínimas de 17 °C y un máximo de aproximadamente 22.7 °C. Este cambio podría resultar en un ambiente más fresco, ideal para quienes busquen un respiro del calor.

En resumen, el clima actual en Añatuya presenta condiciones de nubosidad con una temperatura actual de 18 °C y una humedad del 77%. Se anticipa que hoy la temperatura alcance un máximo de 30.6 °C, mientras que para mañana se prevé que la mínima será de 20.6 °C y la máxima de 35.4 °C. El jueves, las temperaturas mínimas y máximas se ajustarán a 17 °C y 22.7 °C, respectivamente.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.