Polémica decisión: Donald Trump aprobó una pena de muerte por pelotón de fusilamiento

Se aplicará a Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército que en 2009 asesinó a 13 personas en una base militar en Texas. Sucede días después de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee.

Hoy 08:08

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que en 2009 asesinó a 13 personas en una base militar en Texas, informó el Pentágono este lunes.

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El secretario de Defensa Pete Hegseth "ha recomendado -y el presidente Donald J. Trump ha aprobado- la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan", declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó 'Allahu Akbar' (Dios es el más grande) durante el ataque.

El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.

El anuncio de una nueva ejecución llega en medio de la controversia por la pena de muerte en Estados Unidos tras la ejecución fallida de Christa Pike el jueves pasado, cuando la reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tennessee.

El caso de la mujer, quien el domingo permanecía en estado crítico y conectada a un respirador tras ingresar a un hospital con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas, provocó que el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, suspendiera las ejecuciones por lo que queda de 2026.

El ataque del psiquiatra del Ejército que atacó en una base militar

Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La masacre ocurrió cuando Hasan, musulmán nacido en Estados Unidos de origen palestino y entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

El ataque dejó además a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.