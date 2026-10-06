La Banda, entre nubes y calor: clima para hoy Martes 6 de octubre de 2026

La Banda, Santiago del Estero, enfrenta un día nublado con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados. Se espera un clima cambiante para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se despiertan con un cielo nublado y temperaturas de 17.1 °C, que se sienten como 16.5 °C. La humedad se sitúa en un 87%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana.

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Durante el día, la temperatura alcanzará un máximo de 32 °C, lo que indicará un notable aumento en el calor hacia la tarde. Este contraste de temperaturas puede resultar en un clima algo incómodo para aquellos que deben estar al aire libre.

El viento sopla desde el noreste a 11.2 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio en las horas más cálidas del día. Sin embargo, los bandeños deben estar preparados para un ambiente predominantemente cubierto.

Para mañana, se anticipa un clima similar, con temperaturas mínimas de 20.8 °C y máximas que podrían llegar hasta los 35.8 °C. Este aumento de calor podría acentuar la sensación de bochorno en la región.

El jueves, el pronóstico mejora, ya que se espera un día soleado con temperaturas mínimas de 18.2 °C y un máximo de 26.3 °C. Este cambio permitirá a los bandeños disfrutar de un clima más agradable después de días de nubes y calor.

En resumen, hoy el clima en La Banda se presenta cubierto con mínimas de 17.1 °C y máximas de 32 °C. Para los próximos días, se espera un clima similar, pero con un cambio hacia la soleado el jueves.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.