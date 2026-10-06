La preselección de la USR inicia su preparación con la mira puesta en el Seven de la República

El combinado santiagueño comenzará este miércoles sus entrenamientos con 36 jugadores de cinco clubes.

06/10/2026

La preselección de Seven de la Unión Santiagueña de Rugby (USR) comenzará este miércoles por la noche su preparación de cara a uno de los grandes objetivos de la temporada: el tradicional Seven de la República, que se disputará el último fin de semana de noviembre en Paraná, Entre Ríos.

El seleccionado tendrá como Head Coach a Duncan Forrester, exjugador de Los Pumas 7s. El staff se completa con Cristian Rodríguez, como entrenador, y Facundo Leiva, quien estará a cargo de la preparación física.

Para este primer entrenamiento fueron convocados 36 jugadores pertenecientes a cinco clubes, quienes comenzarán a trabajar en las instalaciones de Santiago Lawn Tennis.

Del club anfitrión fueron citados Tomás Milet, Carlos Sánchez, Juan Pablo Mirolo, Mateo Estofan, León Serrano, Carlos Docampo, Manuel Lima, Augusto Mirolo, Ignacio Mansilla, Gonzalo Mansilla, Santiago Muhn, Adrián Di Salvo y Joaquín González.

Por Old Lions estarán León Santillán, Enzo Besso, Bautista Torresi, Ignacio Morales Luna, Justino Rovarini, León Maza, Faustino Ledesma, Benicio Torresi, Nicolás Candussi, Ignacio Fernández, Máximo Ruiz Melo, Marcos Paradelo, Juan González, Benjamín Bravo, Matías Barraza, Germán Sansierra y Jesús Coronel.

La lista se completa con Adrián Arévalo y Emiliano Pereyra, de Añatuya RC; Rodrigo Pérez y Franco Gómez, de Santiago Rugby; y Gerónimo Vittar y Lisandro Vittar, de Tala de Córdoba.

Arranca el Circuito de Seven de la USR

En paralelo a la preparación del seleccionado, la Unión Santiagueña de Rugby pondrá en marcha este viernes el Circuito de Seven, que contará con tres etapas durante octubre.

La primera jornada se disputará desde las 21 en la cancha de Santiago Lawn Tennis y contará con la participación de dos equipos del club anfitrión, además de Old Lions y Santiago Rugby.

Los cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos y el que más puntos consiga se quedará con la primera etapa del circuito.

Además de definir al ganador de la jornada, la competencia servirá como instancia de preparación y rodaje para los jugadores que buscan llegar en las mejores condiciones al principal compromiso de la temporada: el Seven de la República.