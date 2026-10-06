Un hombre apuñalado en Coronel Moldes durante un altercado violento

Un hombre de 29 años se encuentra internado en estado grave tras ser apuñalado en un altercado en Coronel Moldes, en el barrio La Candelaria.

06/10/2026

Un hombre de 29 años ha sufrido graves heridas de arma blanca en el rostro y el abdomen durante un violento incidente que tuvo lugar el sábado por la noche en una vivienda del barrio La Candelaria, ubicado en Coronel Moldes. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladado al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde actualmente permanece en estado crítico y ha sido sometido a una intervención quirúrgica.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ha tomado intervención en el caso y ha dispuesto una serie de medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento, se han recabado datos preliminares que indican que el hombre se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vivienda donde ocurrió el altercado, lo que parece haber desencadenado el violento episodio.

Las circunstancias exactas que rodean el ataque aún están bajo investigación. Se ha informado que el hombre terminó con heridas en el rostro y en la región abdominal, lo que llevó a su asistencia médica en la vía pública. Inicialmente fue trasladado al hospital local, pero, debido a la naturaleza de sus lesiones, se decidió su derivación al hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada.

La fiscal Sodero Calvet ha ordenado la intervención de personal de Criminalística en el lugar de los hechos, así como la colaboración de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF. En este momento, los investigadores están realizando un relevamiento de testigos y analizando grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del ataque.

El objetivo de esta investigación es determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque, así como identificar a los responsables del mismo. Este hecho se suma a un fin de semana marcado por episodios de violencia en diversos puntos de Salta, incluyendo homicidios ocurridos en barrio Miguel Ortiz y Salvador Mazza, donde también se registraron agresiones con armas blancas.

La creciente preocupación por la violencia en la región ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad y a fomentar la colaboración comunitaria para prevenir futuros incidentes. Los residentes de Coronel Moldes están siendo instados a reportar cualquier actividad sospechosa y a cooperar con las fuerzas del orden en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia.