Ateneo Vóley Sub 12 representará a Santiago del Estero en la Copa Argentina

El equipo santiagueño viajará a Chapadmalal para disputar la competencia nacional del 3 al 6 de noviembre y lanzó una campaña solidaria para reunir fondos destinados al alojamiento y traslado de la delegación.

06/10/2026

El plantel Sub 12 de Ateneo Vóley se prepara para vivir una experiencia inolvidable: representar a Santiago del Estero en la Copa Argentina de Vóley, que se desarrollará en Chapadmalal del 3 al 6 de noviembre.

La delegación estará conformada por 12 jugadoras que afrontarán el desafío de competir ante equipos de distintos puntos del país, llevando el nombre del vóley santiagueño a un escenario nacional.

Para poder concretar el viaje, desde la institución impulsaron una campaña de colaboración destinada principalmente a cubrir los gastos de alojamiento y traslado de la delegación.

La propuesta busca que muchas personas puedan aportar una pequeña ayuda. Según explicaron desde Ateneo, con el acompañamiento de 15 mil personas que colaboren con $1.000 cada una, sería posible alcanzar el objetivo económico necesario para que las jugadoras puedan participar de la competencia.

Las integrantes del equipo son: Ana Paula Bonahora, Isabella Bonardi, Catalina Bulacio Bonardi, María Pía Cáceres, Martina Gerez Suasnabar, Ariana Herrera, Emma Herrera, Juliana Lobo Chávez, Guillermina Sosa, Guillermina Taboada, Emma Touriño e Isabella Zamora.

Desde Ateneo Vóley destacaron que la participación en la Copa Argentina representa una oportunidad única para las jóvenes deportistas, que podrán sumar experiencia, compartir con otros equipos y seguir creciendo dentro de la disciplina.