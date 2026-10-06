El emotivo mensaje de Neymar a Messi antes de su despedida: “Fue un honor haber hecho historia a tu lado”

El crack brasileño recordó su amistad con el capitán argentino y le dedicó unas sentidas palabras en la previa de su último partido con la Selección.

06/10/2026

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina movilizó al mundo del fútbol y, entre los numerosos mensajes que recibió el capitán, uno de los más especiales llegó desde Brasil. Neymar, amigo y excompañero del rosarino en Barcelona y PSG, le dedicó unas emotivas palabras antes del último partido de Leo con la Albiceleste.

“Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años…”, comenzó el delantero brasileño en sus redes sociales, junto a una serie de imágenes que compartió con Messi, entre ellas algunas de la final de la Copa América 2021, cuando Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y el capitán consiguió su primer título con la Selección Mayor.

Neymar también hizo referencia al encuentro que Messi disputará este martes ante Benín, en el estadio Monumental, y que marcará su despedida del seleccionado argentino.

“Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, expresó el brasileño.

El futbolista de 34 años también remarcó que el reconocimiento hacia Messi excede las fronteras argentinas y aseguró que “el mundo entero” le agradece por todo lo que hizo por el fútbol.

Finalmente, le dedicó una frase cargada de afecto: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado”.

Una amistad que nació en Barcelona

Messi y Neymar compartieron vestuario por primera vez en Barcelona, donde coincidieron entre 2013 y 2017. Durante esos años construyeron una fuerte amistad y formaron junto a Luis Suárez uno de los tridentes ofensivos más recordados de la historia reciente: la MSN.

Con el conjunto catalán conquistaron nueve títulos, entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes de 2015.

Cuatro años después volvieron a compartir equipo, esta vez en el Paris Saint-Germain, tras la salida de Messi de Barcelona. En París jugaron juntos durante dos temporadas y consiguieron dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

La sociedad se terminó en junio de 2023, cuando Messi dejó el club francés para continuar su carrera en Inter Miami.

En total, Messi y Neymar compartieron 206 partidos como compañeros, además de protagonizar numerosos enfrentamientos cuando defendieron camisetas diferentes.

Ahora, mientras Messi se prepara para vivir su última función con la Selección Argentina, Neymar volvió a aparecer para acompañarlo a la distancia en una noche que quedará marcada para siempre en la historia del fútbol.