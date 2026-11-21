El entrenador del Rojo valoró el triunfo por 2-1 ante Argentinos Juniors, destacó la actuación de Maximiliano Meza y palpitó el cruce frente a Vélez por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Hoy 19:35

Independiente consiguió una importante victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Tras el encuentro, el entrenador Jadson Viera destacó el esfuerzo de sus dirigidos y celebró la clasificación.

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“Este triunfo es para la gente. Mi mensaje antes del partido fue de unión para lograr esto. Estamos contentos, pero de a poco ya hay que ir pensando en el próximo. No hubo ayuda para nadie. Fue un partido parejo. Es un triunfo que se necesitaba por el plantel que está haciendo un esfuerzo bárbaro”, expresó el técnico uruguayo.

En ese sentido, Viera resaltó la capacidad de reacción de sus dirigidos ante las adversidades y aseguró que “el equipo en los momentos complicados da la cara”.

El entrenador también elogió a Maximiliano Meza, autor de los dos goles del triunfo en La Paternal: “Es un jugador muy importante, nos da solidez y pausa en la zona ofensiva. Cuando llegué, era el jugador que quería recuperar, entre comillas. Para mí es realmente fundamental para el equipo”.

Respecto al próximo compromiso frente a Vélez, por los cuartos de final del campeonato, el DT manifestó: “Ahora hay que recuperarnos. Va a ser un partido difícil para nosotros y para ellos. Estamos en un momento de mucha igualdad en todo el certamen”.

Por último, luego de varias semanas de cuestionamientos por el rendimiento del equipo, Viera salió en defensa del plantel y dejó un contundente mensaje: “Prefiero que me critiquen a mí y no a los jugadores”.