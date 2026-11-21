Vélez, Barracas Central e Independiente consiguieron sus boletos a la próxima instancia. Este domingo continuará la actividad con tres encuentros, entre ellos el duelo de River ante Lanús.

Hoy 20:31

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comenzó a definir a sus protagonistas en los cuartos de final. Con tres encuentros disputados de los octavos, la competencia transita su etapa decisiva rumbo a la gran final del próximo 12 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vélez fue el primero en conseguir la clasificación tras imponerse por 3-1 en los penales ante Belgrano, luego de igualar 2-2. En tanto, este sábado, Barracas Central derrotó por 1-0 a Defensa y Justicia e Independiente venció por 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal.

La actividad continuará este domingo con tres compromisos, mientras que el lunes será el turno de Gimnasia de La Plata y Newell's. Por su parte, Boca cerrará los octavos de final el miércoles frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los partidos de octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

Vélez 2 (3) - (1) 2 Belgrano

Sábado 21 de noviembre

Defensa y Justicia 0-1 Barracas Central

Argentinos Juniors 1-2 Independiente

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

19.00: River vs. Lanús

22.00: Instituto vs. Huracán

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata vs. Newell's

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia

El calendario de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

fin de semana del 29 de noviembre. Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

fin de semana del 6 de diciembre. Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Todas las instancias serán a partido único, con localía para el equipo mejor ubicado durante la fase regular, a excepción de la final. En caso de igualdad, habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, penales.

El campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y enfrentará a Belgrano, ganador del Apertura, por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.