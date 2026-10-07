Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin volverán para la tercera entrega de "Sicario"

La saga criminal regresará con una tercera entrega que reunirá nuevamente a sus tres protagonistas originales. El rodaje está previsto para el primer trimestre de 2027.

Hoy 07:37

La saga Sicario tendrá una tercera película y volverá a reunir a Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, quienes encabezarán nuevamente el elenco. La información fue confirmada por Deadline.

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La nueva producción tendrá cambios detrás de cámaras. Steven Knight reemplazará a Taylor Sheridan como guionista, mientras que Padraic McKinley será el director. Para McKinley será su segundo largometraje al frente de una producción cinematográfica.

La primera película de Sicario, estrenada en 2015, fue dirigida por Denis Villeneuve. Tres años después llegó Sicario: El día del soldado, bajo la dirección de Stefano Sollima. En esa segunda entrega participaron Benicio del Toro y Josh Brolin, pero no Emily Blunt.

Sicario 3 será producida por Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill, de Black Label Media, junto con Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road Pictures.

Lionsgate respaldó las dos películas anteriores. Según Deadline, el nuevo proyecto será presentado en el mercado cinematográfico con la intención de generar una fuerte competencia entre posibles compradores.

El rodaje está previsto para el primer trimestre de 2027, aunque todavía no se informó una fecha de estreno.