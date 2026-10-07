Termas de Río Hondo se prepara para un clima cubierto: detalles para hoy Miércoles 7 de octubre de 2026

Hoy, los termenses experimentarán un día cubierto con temperaturas agradables. Se esperan mínimas y máximas que oscilan entre 18 y 26 grados.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo cubierto, lo que ha generado que los termenses se preparen para un día de temperaturas moderadas. Actualmente, la temperatura se encuentra en 19.1 °C, con una sensación térmica de 18.5 °C.

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La humedad en la región es del 78%, lo que contribuye a que la atmósfera se sienta un tanto pesada. Además, el viento sopla desde el noreste a una velocidad de 11.5 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la jornada.

Para el día de hoy, se pronostica que la temperatura mínima será de 18.5 °C y la máxima alcanzará los 26.4 °C. Por lo tanto, los termenses deberán prepararse para un clima que se mantendrá en el rango de lo templado a cálido.

Mirando hacia el futuro, mañana, jueves 8 de octubre, el clima seguirá similar, con un cielo cubierto y temperaturas que variarán entre 17.6 °C y 22.5 °C. Se anticipa que la situación meteorológica se mantenga estable, sin cambios drásticos.

Finalmente, para el viernes 9 de octubre, las condiciones seguirán siendo nubladas, con mínimas de 14.6 °C y máximas de 17.7 °C. Esto sugiere que los termenses deben estar listos para un par de días más de clima fresco y cubierto.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.