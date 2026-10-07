Añatuya se enfrenta a un día caluroso: pronóstico de clima para hoy Miércoles 7 de octubre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima cubierto y cálido, con temperaturas que alcanzarán niveles altos durante el día. Se espera un cambio en el clima en los próximos días.

Hoy 08:21

En el día de hoy, Añatuya se encuentra bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 20.9 °C y una sensación térmica ligeramente más fresca de 20.4 °C. La humedad se sitúa en un 84%, lo que contribuye a una sensación de bochorno en la región.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 36.4 °C, lo que indica un notable aumento en el calor. Los añatuyenses deberán prepararse para un clima cálido y posiblemente incómodo a medida que avanza el día.

El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 17.3 km/h, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este clima cubierto puede hacer que algunos se sientan más frescos, pero la humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea diferente.

Para mañana, se prevé que las temperaturas desciendan ligeramente, con mínimas alrededor de 17.5 °C y máximas de 23.1 °C. Esto representa un respiro temporal del calor extremo que se experimentará hoy.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy Miércoles 7 de octubre de 2026, se caracteriza por condiciones cubiertas, con mínimas de 20.9 °C y máximas que alcanzarán los 36.4 °C. En los próximos días, se anticipa un ligero descenso en las temperaturas, con un pronóstico de mínimas de 14.3 °C y máximas que no superarán los 23.1 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.