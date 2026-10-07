Bandera Bajada cerró cuatro jornadas con una cargada agenda de festejos por sus 81 años

La comunidad del departamento Figueroa celebró su aniversario con actividades deportivas, culturales, sociales e institucionales, además de espectáculos musicales que reunieron a más de 6.500 personas.

07/10/2026

La pintoresca comunidad de Bandera Bajada, ubicada en el departamento Figueroa, finalizó las celebraciones oficiales por sus 81 años con una multitudinaria velada artística que convocó a más de 6.500 personas.

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El comisionado municipal Cristian Cáseres expresó su satisfacción por la masiva participación de las familias de la zona y de visitantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país para compartir estas jornadas de festejos, que comenzaron el miércoles 30 de septiembre y se extendieron hasta la madrugada del domingo 4 de octubre.

La agenda de actividades comenzó con una capacitación en seguridad vial destinada a los alumnos de la Escuela N° 1.040 “José Miralles López” y a los “huahuitas” del Jardín de Infantes N° 299.

También se dictó una charla motivacional para los alumnos del Secundario “Leandro Taboada”. Además, se realizó un operativo móvil sanitario con profesionales del Ministerio de Salud de la provincia, que brindaron atención en oftalmología, pediatría, odontología, clínica médica general y vacunación, además de la entrega de medicamentos en el Hospital Distrital.

En el marco del aniversario se disputó la Copa “Bandera Bajada”, con partidos de fútbol femenino y masculino y la participación de más de 15 equipos de la comunidad. De igual manera, se puso en juego la Copa “Uniendo Pueblos”, con 11 equipos masculinos provenientes de distintos puntos de la provincia.

También se realizó un Encuentro de Academias de Danzas, que reunió a más de 15 agrupaciones de Santiago, La Banda, Bandera Bajada y localidades de la región.

Uno de los momentos destacados de la agenda fue la entrega formal de 40 viviendas sociales, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y del subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, en representación del gobernador Elías Suárez.

El viernes 2, durante la siesta, se realizó la celebración del Día del Niño en la plaza principal, con refrigerio, juegos y actividades artísticas. Más tarde tuvo lugar la elección de la reina, que contó con un jurado integrado por Ramiro Diósquez, director del instituto Roberto Piazza; José Antonio, de Luk Model Group; la diputada provincial Graciela de Japaze; la asesora de Casa de Gobierno María Ferreyra, entre otros invitados.

La jornada también incluyó una maratón, marcha aeróbica y mountain bike para jóvenes y adultos. Posteriormente, se realizó un encuentro de residentes bandereños con show musical en el Club “Juventud Unida”, donde se entregaron reconocimientos a personalidades de la zona. Las actividades finalizaron con un gran bingo familiar en la plaza del pueblo, que contó con importantes premios.

Durante la tarde del sábado se realizó en la plaza el acto central, acompañado por un imponente desfile cívico y militar. Participaron el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, la Banda de Música de la Policía de Santiago del Estero y distintas instituciones locales, junto con autoridades provinciales y representantes de municipios de la región.

Tanto el viernes como el sábado por la noche se desarrollaron espectáculos musicales de nivel nacional y provincial, con artistas de distintos géneros y un gran baile social con entrada libre y gratuita. Entre ambas jornadas, la celebración reunió a más de 6.500 personas.

Entre las propuestas particulares de los festejos se destacó la circulación de rifas con premios especiales, entre ellos dos camisetas oficiales de River Plate y Boca Juniors autografiadas por jugadores de ambos clubes, algunos de ellos campeones del mundo, además de un modelo de la pelota utilizada en el último Mundial.

El comisionado Cristian Cáseres realizó un balance altamente positivo de las celebraciones y destacó que permitieron el reencuentro de familias y amigos, además de contribuir a la economía local mediante la venta de artesanías, comidas regionales y entretenimientos.

El desafío, señaló Cáseres, es fortalecer la unidad de Bandera Bajada para consolidar, entre todos, el desarrollo de toda la comunidad.