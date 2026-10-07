Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
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Jueves 8 de octubre:
de 07:30 a 10:30 hs afectando a los barrios Bella Vista, San Carlos, El Remanso y San Antonio de la ciudad de La Banda
de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital, por sobre Independencia Prolongación)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de María Elena y Bajo Grande (dpto. Banda)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Parque del Rio I y III de la ciudad Capital
de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de Santa María (dpto. Capital).
Viernes 9 de octubre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Los Flores 1° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de Luján)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Almirante Brown de la ciudad Capital (comprendido entre Gdor. Aristóbulo E. Mitelbach, Independencia, Calle 17, Belgrano Sur y Lami Vieyra), y a las localidades de Pinto (zona rural), Medio Mundo, Pozo Cavado. Villa Guasayán y Las Talitas (dpto. Guasayán)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo y Puesto del Medio (dpto. Capital) y Estación Robles (dpto. San Martín)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Benjamín Arce, Dr. Leónidas Espeche, León Martinetti y Julián Tardieu)
de 11:00 a 14:00 hs afectando al barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda y a las localidades de 4 Horcones y San José (dpto. Banda).