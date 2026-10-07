Accidente múltiple provoca congestión en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Dos accidentes de tránsito en la Ruta Nacional 9 complican el acceso a San Salvador de Jujuy sin dejar heridos, solo daños materiales.

07/10/2026

Este martes por la mañana, el acceso sur a San Salvador de Jujuy se encuentra experimentando un notable congestionamiento vehicular debido a la ocurrencia de dos accidentes múltiples en un breve intervalo de tiempo. Los siniestros, registrados pasadas las 7:30, han generado largas filas de vehículos, complicando el ingreso a la ciudad.

El primer accidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, específicamente a la altura de la casilla de Información Turística. En este incidente, se vieron involucrados un total de cinco vehículos, lo que provocó un caos en el tránsito. Posteriormente, poco después, se reportó un segundo choque múltiple en las proximidades de la nueva Terminal de Ómnibus, una de las áreas más concurridas de la capital provincial.

Según la información disponible hasta el momento, afortunadamente, ninguno de los dos accidentes ha dejado personas lesionadas, y los daños se limitan a cuestiones materiales. No obstante, la presencia de los vehículos siniestrados en la vía, junto con las labores de asistencia en ambos puntos, ha contribuido a la congestión del tráfico durante el horario pico de circulación.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial ha emitido un comunicado en el que se informa que el sector del acceso sur, particularmente a la altura de la casilla de Turismo, se encuentra habilitado, aunque con la recomendación de extrema precaución. Las autoridades instan a los conductores a mantener la distancia de frenado adecuada y a respetar la señalización vial, así como las indicaciones del personal de seguridad en el lugar.

El Centro de Protección de Operaciones (CPO) de Seguridad Vial se encuentra en el lugar regulando el tránsito, lo que es crucial para prevenir situaciones que puedan agravar las condiciones del tráfico. La situación actual subraya la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normativas establecidas para minimizar riesgos en la carretera.

Esta noticia se encuentra en desarrollo, y se espera que se actualice a medida que se obtengan nuevos datos sobre el estado del tránsito y las labores de recuperación en la zona afectada. Los conductores son aconsejados a buscar rutas alternas si es posible, para evitar mayores demoras en su trayecto hacia San Salvador de Jujuy.