Aumento de la inseguridad en Catamarca preocupa a la comunidad

Los recientes episodios de asaltos a viviendas y agresiones a policías han incrementado la preocupación por la inseguridad en Catamarca.

07/10/2026

La ola de inseguridad que afecta a Catamarca se ha intensificado en las últimas semanas, generando una creciente preocupación vecinal. La seguidilla de asaltos a viviendas, ataques a sedes de servicios públicos y agresiones a efectivos policiales han puesto en evidencia la vulnerabilidad ciudadana en esta provincia. En un solo día, se registraron varios episodios de gravedad en el departamento Valle Viejo y en diversos barrios de la Capital provincial, lo que resalta la necesidad urgente de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en Pozo del Mistol, donde un delincuente logró forzar el ingreso a una vivienda mientras un niño de 12 años se encontraba solo en el interior. El padre del menor, al recibir una alerta remota en su celular, pudo avisar a su hijo para que se resguardara antes de que el asaltante escapara con una computadora y otros dispositivos electrónicos. Este hecho revela un alarmante nivel de vulnerabilidad patrimonial que afecta no solo a las familias, sino también a la infraestructura de servicios básicos.

En un incidente relacionado, dos hombres fueron aprehendidos en las cercanías de Valle Chico tras intentar sustraer equipamiento electromecánico de una planta de bombeo de Aguas de Catamarca SAPEM, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las instalaciones públicas. Estos robos se suman a un episodio de violencia en el barrio Mi Gauchito, donde una joven agredió a un Oficial Subinspector de Policía en un intento de atrincherarse en una vivienda ajena, lo que ilustra la creciente violencia delictiva en la provincia.

Las estadísticas reflejan un desborde delictivo en los barrios de Catamarca, lo que ha llevado a cuestionamientos hacia el gobierno provincial, específicamente hacia el Ministro de Seguridad, Raúl Jalil. La comunidad ha expresado su descontento ante la falta de patrullajes efectivos y la aparente ineficacia de las medidas de seguridad implementadas. En lugar de soluciones tangibles, se han visto promociones de sirenas urbanas que no garantizan la protección necesaria para los vecinos.

Los residentes de Valle Viejo y de la periferia capitalina han manifestado su temor ante la repetición de asaltos y la insuficiencia de recursos policiales. Los hechos recientes, como el asalto a un jubilado en Sumalao, han resaltado la ineficacia de los cuadrantes policiales existentes, lo que ha llevado a un clamor social por un rediseño operativo que devuelva la presencia policial en las calles.

La situación se torna cada vez más crítica, con menores que han quedado en estado de shock tras ser víctimas de asaltos domiciliarios y con instalaciones públicas que se han convertido en blanco de saqueos. La sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial un cambio inmediato en la estrategia de seguridad que garantice la integridad de las familias catamarqueñas y brinde una respuesta efectiva ante la ola de inseguridad que afecta a la comunidad.