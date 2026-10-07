Independiente prepara varios cambios para visitar a Talleres y buscar una reacción en Córdoba

El Rojo viene de una dura derrota ante Instituto y Jadson Viera analiza modificar varias piezas del equipo. Maximiliano Meza será baja obligada por expulsión y Facundo Zabala continúa entre algodones.

07/10/2026

Independiente se prepara para visitar a Talleres el próximo domingo desde las 21.30 en Córdoba, en un partido que aparece como una prueba importante para un equipo que necesita reaccionar después de la caída por 4-1 ante Instituto.

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El entrenador Jadson Viera todavía no definió el once titular y analiza realizar varias modificaciones, algunas obligadas y otras vinculadas al rendimiento mostrado por varios futbolistas en las últimas fechas.

En defensa podrían darse algunos de los principales retoques. Leonardo Godoy, Juan Fedorco y Franco Calderón vienen de actuaciones por debajo de lo esperado y podrían dejar sus lugares para los ingresos de Santiago Arias, Sebastián Valdéz y Juan Miguel Arrayago.

En el caso de Valdéz, su regreso significaría volver a la actividad después de casi dos meses, tras superar un traumatismo en la rodilla izquierda con sinovitis que lo había marginado del equipo.

Por el sector izquierdo, Ramiro Martino había ocupado el lugar de Facundo Zabala, quien continúa recuperándose de una molestia. Si el ex Olimpia llega en condiciones, podría volver al equipo titular. Otra alternativa es Nahuel Banegas, quien podría tener su estreno desde el arranque.

Cambio obligado en el mediocampo

Viera tendrá una modificación asegurada en la mitad de la cancha por la expulsión de Maximiliano Meza, quien vio la roja en el último compromiso.

El principal candidato para reemplazarlo es Lautaro Millán, quien podría ganarse un lugar desde el inicio ante Talleres.

También habría retoques en ataque

En ofensiva, Chimy Ávila aparece con posibilidades de recuperar la titularidad luego de haber sumado minutos tras superar una distensión. El delantero podría ingresar por Iván Morales.

Otra de las dudas pasa por Matías Abaldo, cuyo rendimiento no terminó de convencer en las últimas presentaciones. Josías Palais surge como una alternativa para ocupar su lugar.

El duelo frente a Talleres será importante para un Independiente que necesita cambiar rápidamente la imagen dejada ante Instituto y recuperar confianza en la recta final del Torneo Clausura.

Además, el calendario no dará demasiado margen, ya que después todavía tendrá compromisos importantes frente a Racing y Boca, mientras mantiene la expectativa de pelear por una clasificación a una competencia internacional.