Arruabarrena prepara cambios en Boca para visitar a Instituto antes de la Sudamericana

El Xeneize jugará este viernes desde las 19.30 en el Mario Alberto Kempes y el entrenador analiza preservar a varios titulares pensando en la serie frente a Vasco da Gama.

07/10/2026

Boca continúa preparando el partido frente a Instituto, que se disputará este viernes desde las 19.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, y Rodolfo Arruabarrena evalúa presentar un equipo con una combinación de titulares y suplentes.

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La decisión está directamente relacionada con la cercanía del inicio de la serie ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, por lo que el entrenador analizará caso por caso el estado físico de sus futbolistas antes de definir la formación.

Uno de los nombres que podría descansar es Leonel Flores, quien viene de una semana de mucha exigencia y acumuló cuatro partidos. En caso de no ser titular, su lugar podría ser ocupado por Sebastián Villa.

Arruabarrena también analiza realizar al menos una modificación por línea. Entre los jugadores que podrían quedar afuera del once aparecen Leandro Paredes y Leandro Lozano, mientras que Alan Velasco está descartado por un desgarro.

En el caso de Lozano, además, hay un factor reglamentario a considerar. Con el regreso de Álvaro Montero luego de representar a la Selección de Colombia, Boca deberá dejar a un extranjero fuera de la convocatoria y el uruguayo aparece entre las posibilidades.

Otra novedad pasa por Rodrigo Battaglia, quien podría volver a concentrar e integrar el banco de suplentes. Tras sumar dos semanas más de trabajo con el plantel, el mediocampista tiene chances de comenzar a recuperar minutos oficiales durante este tramo de la temporada.

Con este panorama, un posible equipo de Boca tendría a Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

De todos modos, no se descarta que Enner Valencia pueda aparecer en ataque o que alguno de los zagueros suplentes ingrese en la última línea.

Con varios futbolistas bajo evaluación, Arruabarrena buscará administrar cargas sin perder competitividad ante el líder de la Zona A, en la antesala de una serie internacional que aparece como uno de los grandes objetivos de Boca.