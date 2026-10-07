Confirmaron los árbitros para Güemes y Mitre en una fecha clave de la Primera Nacional

Federico Benítez dirigirá el duelo entre Patronato y Güemes, mientras que Jorge Baliño será la autoridad principal en Mitre-Colón. Ambos encuentros se disputarán el domingo 11 de octubre.

07/10/2026

La Primera Nacional confirmó las autoridades para los compromisos que tendrán Güemes y Mitre este domingo 11 de octubre, en una jornada decisiva para los equipos santiagueños en la recta final del campeonato.

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En Paraná, Federico Benítez será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Patronato y Güemes, que comenzará a las 16.

Benítez estará acompañado por José Castelli como asistente número uno y Matías Bianchi como segundo asistente, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.

El partido tendrá especial importancia para el Gaucho, que ocupa el último puesto con 23 puntos y podría llegar al compromiso con su descenso consumado si Chacarita derrota el sábado a Almagro.

Una hora más tarde, desde las 17, Mitre recibirá a Colón en Santiago del Estero.

Para ese encuentro fue designado como árbitro principal Jorge Baliño, quien tendrá como asistentes a Joaquín Badano y Hernán Vallejos. El cuarto árbitro será Federico Guaymas.

El Auri llega fortalecido luego del triunfo por 2 a 0 ante San Miguel como visitante y buscará seguir sumando para alejarse definitivamente de la zona baja.

De esta manera, quedaron confirmadas las ternas arbitrales para dos encuentros que tendrán mucho en juego para los representantes santiagueños.