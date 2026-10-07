Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de una gala y reunirse con empresarios

El Presidente estará tres días en Washington, donde participará de un encuentro vinculado al espacio de Donald Trump y mantendrá reuniones con referentes del sector privado. Será su quinto viaje a Estados Unidos en lo que va del año.

07/10/2026

El presidente Javier Milei volverá a viajar la próxima semana a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda de tres días en Washington que incluirá una gala de dirigentes y empresarios, además de reuniones con representantes del sector privado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La visita tendrá lugar en un contexto político marcado por las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos y volverá a mostrar la cercanía del mandatario argentino con el espacio político del presidente Donald Trump.

Según la agenda prevista, Milei participará el próximo miércoles de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el auditorio Andrew Mellon y es organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario.

El encuentro reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos. Entre los invitados aparecen referentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), como Matt y Mercedes Schlapp, además de funcionarios estadounidenses y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Las entradas para la gala tienen valores que oscilan entre los 3.000 y los 10.000 dólares, aunque no está prevista la presencia de Trump durante la actividad.

La posibilidad de una reunión entre Milei y Eduardo Bolsonaro también aparece como uno de los puntos políticos de la visita, en medio del escenario electoral brasileño.

Reunión con empresarios

Para el jueves 15 de octubre, el Presidente tiene prevista una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada cerca de la Casa Blanca. Allí mantendrá un encuentro con empresarios y brindará un discurso.

Ese mismo día también fue invitado a una actividad en la Embajada Argentina en Washington, aunque su presencia todavía no estaba confirmada.

De ese encuentro participarían, entre otros, el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial estadounidense para el monitoreo y combate del antisemitismo.

La comitiva incluirá al canciller Pablo Quirno, mientras que Karina Milei no viajaría y permanecería en Buenos Aires debido a la agenda política interna vinculada al Presupuesto y los proyectos de reforma política que se discuten en el Congreso.

El regreso del mandatario está proyectado para el viernes 16 de octubre.

Será el quinto viaje de Milei a Estados Unidos durante 2026 y el número 19 desde que asumió la Presidencia. Su visita más reciente había sido a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pocos días después de regresar al país, Milei tiene previsto emprender otro viaje internacional: el lunes 19 de octubre partirá hacia España, donde participará de una actividad junto al economista Jesús Huerta de Soto y mantendrá una agenda vinculada a sus aliados políticos europeos.