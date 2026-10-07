Gabriel Deck volvió a lesionarse el hombro y será baja en Real Madrid

El argentino se perderá los próximos compromisos ante Partizan por la Euroliga y Manresa por la Liga Endesa. Será sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión.

07/10/2026

Gabriel Deck encendió nuevamente las alarmas en el Real Madrid. El alero argentino sufrió una lesión en el hombro izquierdo y quedó descartado para los dos partidos que el conjunto español disputará esta semana.

El santiagueño no estará disponible este jueves frente a Partizan de Belgrado, por la Euroliga, ni durante el fin de semana ante Manresa, por la Liga Endesa.

El entrenador Pedro Martínez confirmó que Deck sufrió la lesión durante la jornada del martes y anticipó que será sometido a estudios médicos para conocer con mayor precisión el grado de la dolencia y establecer los tiempos de recuperación.

“Gaby Deck ayer tuvo una lesión. No va a jugar esta semana seguro; ni el partido de mañana ni el partido del fin de semana”, explicó el entrenador.

Si bien Martínez señaló que inicialmente la situación no aparenta ser de gravedad, el cuerpo médico aguardará los resultados de los estudios antes de establecer un diagnóstico definitivo.

La preocupación pasa además por tratarse del mismo hombro izquierdo que ya había generado inconvenientes a Deck meses atrás.

A finales de agosto, durante la ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial 2027 con la Selección Argentina, el alero había sentido molestias frente a Puerto Rico y posteriormente debió abandonar el encuentro ante Canadá durante el segundo cuarto.

Ahora, Real Madrid deberá esperar la evolución del argentino para determinar si su ausencia quedará limitada a los encuentros de esta semana o si necesitará un período mayor de recuperación.