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“La danza de las Estaciones”: Santiago Rítmica presentó una gala llena de ritmo y color

El estudio de danzas realizó una muestra de Danza Fusión que reunió a decenas de personas y tuvo como protagonistas a sus alumnas de los grupos 1 y 7.

07/10/2026

El pasado sábado 3 de octubre, el estudio de danzas Santiago Rítmica presentó la muestra de Danza Fusión “La danza de las Estaciones”, una propuesta que reunió a decenas de personas para disfrutar de una tarde llena de música, movimiento y diferentes estilos.

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El espectáculo estuvo a cargo de las alumnas de los grupos 1 y 7, quienes interpretaron variadas coreografías inspiradas en distintos ritmos y propuestas de danza.

La actividad fue coordinada por las profesoras Eugenia Molina, Gabriela Vega, Shesla Arce y Paula Pallares, responsables del espacio de formación artística.

La presentación funcionó además como una gala previa al tradicional show de fin de año, permitiendo a las alumnas compartir con familiares y público el trabajo desarrollado durante el año y mostrar parte de lo aprendido sobre el escenario.

Con “La danza de las Estaciones”, Santiago Rítmica volvió a generar un espacio de encuentro en torno a la danza y anticipó lo que será su próxima gran presentación de cierre de año.

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