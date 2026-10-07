Jóvenes profesionales de La Banda brindaron una charla sobre ciberdelito y ciudadanía digital

La jornada se realizó en la Escuela Normal Superior “Dr. José B. Gorostiaga” y estuvo destinada a estudiantes secundarios. Se abordaron los riesgos del entorno virtual, la prevención de delitos informáticos y la responsabilidad juvenil.

07/10/2026

En la Escuela Normal Superior “Dr. José B. Gorostiaga” de La Banda se desarrolló una nueva jornada del ciclo "Modo Seguro: Ciberdelito, Ciudadanía Digital y Responsabilidad Juvenil", una iniciativa que recorre distintas instituciones educativas de la ciudad.

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La propuesta busca generar espacios de reflexión, aprendizaje y concientización entre los estudiantes secundarios sobre los desafíos que plantea el uso cotidiano de las tecnologías, promoviendo herramientas para desenvolverse de manera segura y responsable en el mundo digital.

La actividad tuvo además un significado especial para los disertantes, ya que tanto Luciano Achával como Belén Banegas fueron alumnos de la institución. Ambos participaron junto a Daniela Santillán Suárez, coordinadora del proyecto y profesional en Turismo.

Durante el encuentro se trabajó sobre tres ejes principales: ciberdelitos, ciudadanía digital y responsabilidad penal juvenil vinculada al entorno virtual. Los profesionales compartieron herramientas prácticas relacionadas con la protección de datos personales, la prevención de delitos informáticos y el cuidado de la privacidad en las redes sociales.

También se abordaron situaciones vinculadas con el ciberbullying, grooming y violencia digital, al tiempo que se promovió la participación de los alumnos mediante el intercambio de experiencias y el debate sobre las formas de convivencia e interacción en las plataformas digitales.

Desde la organización señalaron que estas jornadas forman parte de un trabajo sostenido en distintas comunidades educativas de La Banda, con el objetivo de acercar información a las nuevas generaciones, fortalecer la prevención y contribuir a la construcción de una ciudadanía digital responsable.