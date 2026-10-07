Murió la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa y se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en un hospital de Madrid, dos semanas después de haber sido desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de 70 años. Su caso había generado una ola de protestas en la capital española.

07/10/2026

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía internada desde el día en que fue desalojada de su vivienda. El fallecimiento fue confirmado por el Sindicato de Inquilinas, organización que acompañó a la mujer durante el conflicto por su permanencia en el departamento.

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El 23 de septiembre, Maricarmen fue retirada de su casa del barrio madrileño de Retiro después de un procedimiento judicial que se concretó tras varios intentos fallidos. Debido a su movilidad reducida, fue sacada del inmueble en camilla y trasladada a un hospital. La escena, registrada por medios y manifestantes que se encontraban frente al edificio, provocó una fuerte repercusión en toda España.

La mujer vivía en ese departamento desde 1956, cuando tenía apenas 17 años. El contrato de alquiler había sido firmado originalmente por su padre y, con el paso de los años, pasó primero a su madre y posteriormente a ella. De esta manera, permaneció durante más de siete décadas en la misma vivienda.

El conflicto comenzó años después, cuando la propiedad fue adquirida por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. La empresa cuestionó la continuidad del antiguo contrato de alquiler y llevó el caso a la Justicia. Aunque una primera instancia había fallado a favor de Maricarmen, posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en favor de la propietaria y el Tribunal Supremo no admitió el recurso presentado por la defensa.

Uno de los principales problemas era económico. Maricarmen percibía una jubilación de alrededor de 1.400 euros mensuales, mientras que las condiciones de alquiler planteadas por la propiedad estaban muy por encima de sus posibilidades. El caso quedó así enmarcado en uno de los principales debates que atraviesan actualmente a España: el aumento del precio de los alquileres y las dificultades de los sectores más vulnerables para acceder a una vivienda.

Cuatro intentos de desalojo

El procedimiento se demoró durante meses y llegó a tener cuatro intentos de desalojo. En las distintas ocasiones, organizaciones de inquilinos, vecinos y activistas se movilizaron frente al edificio para intentar impedir que la mujer perdiera su vivienda. Finalmente, el operativo del 23 de septiembre logró concretarse en medio de una importante presencia policial y de cientos de manifestantes.

Tras ser desalojada, Maricarmen quedó internada. Según reportó Reuters, atravesaba un cuadro de fuerte ansiedad y agotamiento después del procedimiento. Su causa exacta de muerte no fue difundida públicamente, por lo que no existe una confirmación médica que permita establecer que el desalojo haya sido la causa directa de su fallecimiento.

Su historia se convirtió en una bandera

La situación de Maricarmen provocó una ola de movilizaciones en distintas ciudades españolas. En Madrid, cientos de personas se instalaron en la Puerta del Sol para reclamar por el derecho a la vivienda y exigir cambios frente a los desalojos y el aumento de los alquileres. Su imagen pasó a convertirse en uno de los símbolos de las protestas.

Incluso durante su internación, Maricarmen envió un mensaje a quienes continuaban manifestándose. Desde el hospital pidió que siguieran defendiendo sus derechos y agradeció el acompañamiento recibido durante el conflicto.

Había conseguido un acuerdo para regresar

En medio de la presión social generada por su caso, se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda bajo nuevas condiciones. El entendimiento contemplaba un nuevo contrato de alquiler y una renta adaptada a sus ingresos.

Sin embargo, la mujer murió antes de poder concretar su regreso al departamento donde había vivido durante más de 70 años. Según El País, falleció antes de firmar el nuevo contrato que le habría permitido volver a su casa.

La noticia generó una nueva conmoción en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia y a quienes acompañaron a la mujer durante las últimas semanas.

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”, escribió el mandatario.

Desde el Sindicato de Inquilinas también despidieron a Maricarmen y aseguraron que continuarán con la lucha por el derecho a la vivienda. Su historia, que comenzó con un contrato de alquiler firmado hace 70 años y terminó con un desalojo a los 87, quedó así instalada como uno de los casos más representativos de la actual crisis habitacional española.