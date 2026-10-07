Un fuerte temporal golpeó a varias provincias: granizo, calles inundadas y familias evacuadas

Las tormentas afectaron este miércoles a gran parte del centro del país y dejaron anegamientos, caída de granizo y complicaciones en distintas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas naranjas y amarillas en varias provincias.

07/10/2026

Un fuerte temporal afectó este miércoles a distintas regiones de la Argentina y dejó calles anegadas, caída de granizo, complicaciones en el tránsito y familias evacuadas. Las tormentas avanzaron durante la jornada por diferentes sectores del centro del país, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas de nivel naranja y amarillo.

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La jornada comenzó con precipitaciones durante la madrugada en sectores de San Luis, Córdoba y La Pampa y luego los fenómenos avanzaron hacia Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. En varias zonas se registraron tormentas fuertes, abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y posibilidad de granizo.

Inundaciones y complicaciones en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lluvias provocaron anegamientos en diferentes localidades del conurbano. Entre los sectores afectados estuvieron Merlo, Villa Celina y Caseros, mientras que en El Palomar un túnel ubicado en la zona de Ciudad Jardín quedó inundado y un camión terminó atrapado, lo que obligó a interrumpir la circulación.

Durante la jornada, el SMN mantuvo una alerta naranja para sectores de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del centro del país. La advertencia contemplaba tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones intensas, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Rosario recibió más de 42 milímetros en pocas horas

En Rosario, la lluvia fue intensa desde las primeras horas del miércoles. El municipio informó que hasta el momento se habían acumulado 42,01 milímetros, con una tasa máxima de precipitación de 73,2 milímetros por hora y ráfagas de hasta 36,7 km/h.

El temporal provocó 93 incidencias en distintos sectores de la ciudad. De ese total, 76 correspondieron a anegamientos transitorios, nueve estuvieron relacionados con árboles o ramas en situación de riesgo y otras ocho con cables o columnas.

La acumulación de granizo complicó todavía más el drenaje del agua, ya que el hielo terminó obstruyendo desagües y favoreciendo la formación de grandes sectores anegados. En la vecina localidad de Funes, además, el acumulado de lluvia se acercó a los 90 milímetros.

Granizo y tormentas severas en Córdoba

En Córdoba, las tormentas también dejaron imágenes impactantes. La caída de granizo se registró en distintos sectores del interior y en zonas de las Altas Cumbres, además de áreas de Potrero de Garay, Calamuchita, Colón y Río Cuarto.

En las Altas Cumbres, el granizo llegó a cubrir caminos y sectores de la zona, generando escenas similares a un paisaje invernal. También se reportó caída de piedra en localidades como La Bolsa, Villa Los Aromos, Villa Retiro, Elena y Washington.

El SMN había previsto para distintos sectores de la provincia tormentas fuertes, algunas localmente severas, con posibilidad de granizo de diversos tamaños, abundante lluvia y ráfagas intensas. El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba había advertido además que, en los episodios más severos, las ráfagas podían superar los 100 km/h.

Cuatro familias fueron evacuadas en Concordia

En Concordia, Entre Ríos, la situación se complicó por la combinación de las lluvias y la creciente del río Uruguay. El desborde del arroyo Manzores obligó a poner en marcha un operativo de evacuación preventiva durante la mañana.

En una primera instancia fueron evacuadas cuatro familias. Dos fueron trasladadas al centro de atención instalado en la ex Bagley, mientras que las restantes quedaron alojadas en viviendas de familiares.

Al comenzar el operativo, el río Uruguay se encontraba en torno a los 10,80 metros frente al puerto de Concordia. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el nivel podría alcanzar hasta 11,50 metros durante el jueves 8 de octubre y advirtió que la tendencia continuará siendo ascendente durante los próximos días.

El mal tiempo también alcanza a Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. Según la advertencia, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Para el área bajo alerta se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el organismo no descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual. La advertencia tiene vigencia desde las 21 del miércoles 7 hasta las 8.59 del jueves 8 de octubre.

El escenario de inestabilidad se da en el marco de un sistema que durante la jornada afectó a más de una decena de provincias, con distintos niveles de alerta meteorológica y fenómenos que fueron desde lluvias intensas hasta granizo y ráfagas fuertes.

Por ahora, el SMN mantiene el monitoreo de las condiciones y recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante la posibilidad de nuevos episodios de tormentas fuertes durante las próximas horas.