Encuentran a una mujer de 85 años sin vida en Resistencia tras días de ausencia

Una mujer de 85 años fue hallada sin vida en su domicilio de Resistencia, Chaco, tras varios días sin contacto con su hijo.

Hoy 03:28

Una mujer de 85 años fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en la calle Franklin al 300, en la ciudad de Resistencia, Chaco, el pasado lunes por la noche. Este trágico hallazgo se produjo después de que su hijo, preocupado por la falta de comunicación, decidiera visitar su hogar. La última vez que tuvo contacto con su madre fue el viernes 2 de octubre, lo que lo llevó a actuar con urgencia.

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Al llegar a la casa, el hijo intentó llamar a su madre golpeando repetidamente la puerta, sin obtener respuesta. Según relató a las autoridades, percibió un fuerte olor proveniente del interior, lo que incrementó su preocupación. Ante esta situación, decidió solicitar la intervención de un cerrajero para poder ingresar al inmueble.

Una vez que el cerrajero logró abrir la puerta, el hijo permitió la entrada a los efectivos policiales. Guiados por él, los agentes se dirigieron a una de las habitaciones, donde hallaron a la mujer recostada boca arriba sobre el suelo, aparentemente sin signos vitales. Este descubrimiento generó un inmediato despliegue de acciones por parte de las autoridades.

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de personal médico para realizar una evaluación del cuerpo. Un profesional de Medicina Legal llegó al lugar para examinar la situación. Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento de la mujer.

La investigación está en curso y las autoridades aguardan los resultados de las pericias forenses. Este proceso es fundamental para esclarecer las causas de la muerte y entender si se trató de un evento fortuito o si hubo algún tipo de intervención externa. El caso ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra a la expectativa de los resultados.

El hecho resalta la importancia de mantener el contacto regular con los seres queridos, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de personas de la tercera edad. La falta de comunicación puede ser un indicativo de la necesidad de atención y cuidados especiales. Este trágico suceso pone de manifiesto la relevancia de la conciencia social sobre el bienestar de los ancianos en la comunidad.

Las autoridades continuarán investigando el caso, buscando respuestas que puedan ofrecer claridad a lo sucedido. La comunidad se ha mostrado solidaria y preocupada, enviando sus condolencias a la familia afectada por esta conmovedora pérdida.