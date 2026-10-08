Violenta discusión: usó la camioneta para destruir la casa donde estaba su hija

Neuquén. El sospechoso, de 63 años, ingresó marcha atrás con una Ford Ranger y provocó importantes daños en la propiedad.

Hoy 11:41

Una discusión por un terreno entre un hombre de 63 años y su hija, de 28, terminó con parte de una casa derribada a golpes de camioneta y la joven a pocos metros de ser atropellada en Neuquén.

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El episodio ocurrió este martes por la noche en la esquina de las calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges, en la ciudad de Centenario.

Todo comenzó cuando el hombre llegó hasta la propiedad a bordo de una Ford Ranger e ingresó marcha atrás al frente de la casa. Luego comenzó a chocar una de las paredes con el vehículo hasta provocar importantes daños y derribar parte de la estructura.

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El fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, que llamaron a la Policía y pidieron la intervención de los efectivos de la Comisaría 52.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre y a su hija. Ambos fueron entrevistados para intentar determinar qué había ocurrido y cuál había sido el origen de la discusión.

Según explicó el hombre ante los policías, su hija actualmente no vivía en esa casa y había ingresado con la intención de quedarse. En cambio, la joven sostuvo que la propiedad le pertenece.

La situación generó preocupación entre los vecinos por la violencia que había alcanzado la disputa familiar.

Finalmente, la joven decidió retirarse del lugar para evitar que la discusión continuara y aumentara la tensión.