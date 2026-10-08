Colapinto se ilusiona con el GP de Singapur y lanzó una frase esperanzadora: "Todo es posible"

El piloto argentino de Alpine confía en el rendimiento de su monoplaza y buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1. Destacó las mejoras del equipo y aseguró que seguirán peleando hasta la última carrera.

08/10/2026

Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con renovadas expectativas, luego de finalizar en el 13° puesto en Malasia. El piloto argentino destacó la evolución de su Alpine y se mostró optimista respecto de sus posibilidades de conseguir un buen resultado en el circuito urbano de Marina Bay.

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Pese a no haber sumado puntos en las últimas dos carreras, Colapinto consideró que el rendimiento del monoplaza es alentador. "Últimamente ha sido muy bueno, no es un problema de competitividad del auto", sostuvo, al explicar que en Malasia debió largar desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por la unidad de potencia.

En ese sentido, remarcó que el ritmo del equipo fue competitivo durante todo el fin de semana, tanto con poca como con mucha carga de combustible, un aspecto que alimenta sus expectativas de cara al próximo desafío.

"Creo que todo es posible", expresó el argentino, convencido de que todavía pueden producirse cambios importantes en el campeonato. Además, aseguró que Alpine continuará luchando hasta la última carrera y que cuenta con la velocidad necesaria para obtener mejores resultados.

Uno de los principales objetivos será descontar la diferencia con Racing Bulls, que actualmente aventaja por 22 puntos a Alpine en el Campeonato de Constructores. Sobre esta situación, Colapinto fue contundente: "Es importante que estemos por delante de Racing Bulls y necesitamos sumar más que ellos".

El piloto también destacó el impacto de las actualizaciones incorporadas después del receso, particularmente en Zandvoort y Monza, que permitieron mejorar el desempeño del auto en circuitos que anteriormente presentaban mayores dificultades.

"Hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto", señaló, al tiempo que manifestó su confianza en que esas mejoras puedan trasladarse a las calles de Singapur.

Finalmente, Colapinto anticipó que los primeros entrenamientos libres del viernes serán fundamentales para evaluar el potencial del Alpine en Marina Bay. Aunque reconoció que históricamente el equipo tuvo dificultades en este tipo de trazados, consideró que el panorama actual es diferente.

"Espero que podamos luchar por sumar buenos puntos", concluyó el argentino, que afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con la ilusión de volver a ubicarse entre los diez mejores.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves 8 de octubre, durante la previa del Gran Premio, donde Colapinto dejó en claro que el objetivo es recuperar terreno en el Campeonato de Constructores y volver a sumar puntos.