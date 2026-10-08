River recupera a Driussi para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto y espera por Almada

El delantero superó una molestia muscular y se perfila como titular para el encuentro del sábado en el Monumental. Ponzio también recibió buenas noticias sobre Thiago Almada y Aníbal Moreno, mientras que Francisco Ortega continúa en duda.

08/10/2026

River Plate recibió buenas noticias en la práctica de este jueves, de cara al compromiso del próximo sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, por el torneo local. Sebastián Driussi logró superar una sobrecarga muscular y se entrenó con normalidad, por lo que todo indica que estará desde el arranque en el estadio Monumental.

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El delantero había generado preocupación durante la jornada del miércoles, cuando debió reducir las cargas de trabajo por una molestia muscular. Sin embargo, en el entrenamiento realizado en River Camp pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, aunque reguló la intensidad sobre el cierre para evitar una sobre exigencia.

De no surgir inconvenientes en las próximas horas, Driussi será el centrodelantero titular del equipo conducido por Leonardo Ponzio, que volverá a la competencia oficial después de 21 días sin actividad.

Thiago Almada y Aníbal Moreno, las otras buenas noticias

Una de las principales novedades de la jornada fue la evolución de Thiago Almada, quien participó de una parte del entrenamiento junto al plantel tras recuperarse de un desgarro.

El mediocampista cumplirá este sábado 21 días desde su lesión y, si bien parece poco probable que sea arriesgado, no está descartada su inclusión en la lista de concentrados. La decisión dependerá de su evolución y de la evaluación que realice Ponzio durante la última práctica del viernes.

Por su parte, Aníbal Moreno, quien recibió el alta médica el miércoles tras superar una lesión lumbar, volvió a entrenarse con normalidad y tiene grandes posibilidades de regresar a la convocatoria.

El volante podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, mientras que Fausto Vera se mantendría como mediocampista central desde el inicio. Para Moreno sería su primera convocatoria desde la salida de Eduardo Coudet.

Francisco Ortega, la principal duda

El panorama es diferente para Francisco Ortega, quien arrastra una leve contractura y volvió a realizar tareas diferenciadas durante el entrenamiento de este jueves.

El lateral izquierdo todavía no tiene asegurada su presencia entre los concentrados y será evaluado hasta último momento. Aunque perdió protagonismo desde la llegada de Ponzio, continúa siendo una alternativa para Marcos Acuña, quien suele ser reemplazado durante los partidos para administrar su desgaste físico.

De esta manera, River ajusta los últimos detalles para recibir a Estudiantes de Río Cuarto, con la tranquilidad de haber recuperado a Driussi y la expectativa de contar nuevamente con algunos futbolistas que estuvieron alejados de las canchas por lesión.