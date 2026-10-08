Bono de $2.400.000: qué municipios de Santiago del Estero confirmaron su adhesión

Varias comunas de la provincia anunciaron que abonarán el beneficio extraordinario de fin de año a sus trabajadores.

08/10/2026

Cada vez son más los municipios de Santiago del Estero que confirman su adhesión al bono extraordinario de fin de año de $2.400.000, anunciado por el gobernador Elías Suárez para los trabajadores de la administración pública provincial. El beneficio se abonará en tres cuotas de $800.000, durante octubre, noviembre y diciembre.

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La Municipalidad de la Capital fue una de las que oficializó su incorporación a la medida, al confirmar que sus empleados recibirán la primera cuota este viernes 9 de octubre, siguiendo el mismo cronograma dispuesto por el Gobierno provincial.

Sin embargo, la Capital no es la única comuna que avanzó con el anuncio. Clodomira fue el primer municipio en confirmar su adhesión, estableciendo que el beneficio alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como al personal contratado.

Posteriormente, Monte Quemado también comunicó que abonará el bono de $2.400.000, aunque en este caso el beneficio fue anunciado específicamente para los empleados de planta permanente.

Los municipios que confirmaron el pago del bono

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Añatuya, Quimilí, Frías, Forres, Sumampa, Pozo Hondo y Beltrán también se encuentran entre las comunas que anunciaron su adhesión al beneficio extraordinario.

En el caso de Añatuya y Quimilí, se informó que el primer pago está previsto para este viernes 9 de octubre, en coincidencia con el cronograma provincial.

Por su parte, Sumampa confirmó que la medida alcanzará a los trabajadores de planta permanente, mientras que Pozo Hondo anunció que abonará el beneficio a todos sus empleados municipales.

De esta manera, distintas administraciones municipales avanzan con la implementación de la medida, aunque el alcance del beneficio puede variar según la situación y las disposiciones de cada comuna.

Qué sucede en La Banda y Las Termas de Río Hondo

Una de las principales incógnitas se mantiene en La Banda, donde hasta el momento no se informó oficialmente si la Municipalidad adherirá al pago del bono.

Según se indicó durante las consultas periodísticas, tampoco se obtuvieron precisiones por parte de representantes del entorno de la nueva administración municipal, por lo que continúa pendiente una comunicación formal sobre el beneficio para los trabajadores bandeños.

En tanto, en Las Termas de Río Hondo, la información obtenida a través de consultas periodísticas señala que estaría asegurado el pago para los empleados de planta permanente, aunque todavía se analiza cómo se implementaría el beneficio para quienes prestan servicios bajo contratos de locación.

En este último caso, la información aún no fue oficializada por el municipio, por lo que resta conocer las condiciones definitivas de pago.

Cómo será el cronograma del bono de fin de año

El esquema establecido por el Gobierno de Santiago del Estero contempla tres pagos de $800.000, que se realizarán en las siguientes fechas:

Primera cuota: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. Segunda cuota: martes 10 de noviembre.

martes 10 de noviembre. Tercera cuota: jueves 10 de diciembre.

Estas fechas corresponden al cronograma provincial, al que adhieren los municipios que adoptan las mismas condiciones.

Mientras continúan las confirmaciones, la expectativa se concentra en las comunas que todavía no anunciaron oficialmente su decisión, teniendo en cuenta que las posibilidades de afrontar el pago pueden variar según la situación financiera de cada administración municipal.