La primera encuesta tras la sorpresa electoral marca una ventaja inédita de Flavio Bolsonaro frente a Lula

El candidato opositor alcanza el 53% de los votos válidos, contra el 47% del actual presidente de Brasil, según PoderData.

08/10/2026

La primera encuesta publicada después de las elecciones presidenciales del domingo en Brasil confirmó un escenario adverso para Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará su reelección en el balotaje frente a Flavio Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal, que ya había sorprendido con su desempeño en la primera vuelta, amplió su ventaja sobre el mandatario y se posicionó seis puntos porcentuales por delante en la intención de voto, según PoderData/Aya.

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Según el estudio de PoderData/Aya, difundido este jueves, Bolsonaro reúne el 53% de los votos válidos, frente al 47% de Lula. Los porcentajes excluyen los votos en blanco y anulados y representan una diferencia mayor a la registrada en las urnas el domingo, cuando el senador opositor obtuvo el 47% de los sufragios y el actual presidente alcanzó el 45%.

El resultado de la primera vuelta había contradicho las previsiones de buena parte de las encuestas previas, que no anticipaban una ventaja de Bolsonaro de esa magnitud. El nuevo relevamiento sugiere que el candidato opositor podría consolidar esa diferencia de cara a la segunda vuelta.

Aunque PoderData ya había ubicado anteriormente a Bolsonaro por delante de Lula, nunca había registrado una ventaja de seis puntos porcentuales. Hasta ahora, la mayor distancia había sido de cuatro puntos, tanto en mayo como en julio. En los meses posteriores, la brecha se redujo a dos puntos e incluso llegó a desaparecer dos días antes de la primera vuelta.

La encuesta se realizó entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con 3000 entrevistados de las 27 regiones del país. El estudio tiene un margen de error de 1,8 puntos porcentuales.

Contrastes demográficos

Uno de los datos más destacados del relevamiento es la profunda brecha de género que divide al electorado brasileño. Entre los hombres, Flavio Bolsonaro concentra el 57% de la intención de voto, frente al 37% de Luiz Inacio Lula da Silva, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Entre las mujeres, en cambio, la tendencia se invierte. El 50% se inclina por la reelección del actual presidente, mientras que el 42% prefiere al candidato del Partido Liberal.

La edad también marca diferencias importantes en las preferencias electorales, aunque con una particularidad: Lula encuentra su principal bastión entre los más jóvenes, mientras que Bolsonaro se impone en todas las demás franjas etarias. Entre los votantes de 16 a 24 años, el mandatario alcanza el 52% de apoyo, frente al 40% de su rival.

Sin embargo, el escenario cambia entre los electores de 25 a 44 años, donde el senador obtiene el 50% de las preferencias, contra el 43% del presidente. La distancia se acorta ligeramente entre quienes tienen entre 45 y 59 años, con un 49% para Bolsonaro y un 44% para Lula. Entre los mayores de 60, la ventaja del opositor vuelve a ampliarse; reúne el 52% de la intención de voto, frente al 42% del actual mandatario.

Contrastes sociales

El nivel educativo revela otra de las divisiones del mapa electoral brasileño. Lula conserva una ventaja considerable entre los sectores con menor escolarización, pero pierde terreno entre quienes completaron la educación secundaria o accedieron a estudios superiores.

Entre los entrevistados con educación fundamental, el nivel más bajo contemplado en el estudio, el presidente obtiene el 53% de la intención de voto, frente al 39% de Bolsonaro. La relación se invierte de manera contundente entre quienes completaron la educación media: el candidato opositor alcanza el 55%, contra el 38% de Lula, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Entre los votantes con estudios superiores, la disputa vuelve a estrecharse, aunque Bolsonaro conserva la delantera, con el 51% de las preferencias frente al 45% del mandatario.

La situación económica de los votantes completa el retrato de un país electoralmente dividido. Lula mantiene su fortaleza entre los hogares de menores ingresos, mientras que Bolsonaro logra imponerse con claridad entre los sectores medios y altos.

Entre quienes tienen ingresos familiares inferiores a dos salarios mínimos, el presidente reúne el 48% de la intención de voto, frente al 42% de su adversario. Pero la mayor distancia aparece en el segmento de familias que perciben entre dos y cinco salarios mínimos, donde Bolsonaro alcanza el 57% de las preferencias, contra apenas el 39% de Lula: una brecha de 18 puntos porcentuales.

La ventaja del senador también se mantiene entre los hogares con ingresos superiores a cinco salarios mínimos. En ese grupo, el 55% se inclina por Bolsonaro, mientras que el 43% respalda al actual mandatario.

El sondeo dibuja así un escenario de fuertes contrastes sociales y demográficos, en el que el presidente encuentra sus principales apoyos entre las mujeres, los jóvenes, los sectores de menores ingresos y los votantes con menor nivel educativo, mientras que su adversario se impone entre los hombres, los mayores de 25 años y las franjas de ingresos medios y altos.