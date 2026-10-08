El Banco Central respondió a la AGN por las operaciones con oro y denunció un intento de desprestigio político

La entidad que conduce Santiago Bausili rechazó las acusaciones por las pérdidas de US$1.023 millones y aseguró que su estrategia financiera dejó un resultado neto positivo de US$2.505 millones durante 2025.

08/10/2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió al cruce de la Auditoría General de la Nación (AGN) luego de que el organismo señalara pérdidas superiores a los US$1.000 millones en operaciones financieras vinculadas al oro realizadas durante 2025. A través de un comunicado, la autoridad monetaria rechazó las acusaciones de especulación y sostuvo que las operaciones formaron parte de una estrategia destinada a proteger las reservas internacionales.

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La entidad presidida por Santiago Bausili aseguró que la posición total en oro registró un resultado neto positivo de US$2.505 millones durante el año pasado, al considerar conjuntamente la valorización del metal y los instrumentos financieros utilizados para cubrir eventuales caídas de su cotización.

Además, el Banco Central cuestionó a las autoridades del organismo de control y afirmó que "la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos".

Qué respondió el Banco Central sobre las pérdidas millonarias

La controversia comenzó luego de que la AGN informara que el Banco Central había registrado pérdidas por US$1.023 millones en operaciones con derivados financieros vinculados al precio internacional del oro durante 2025.

El presidente del organismo auditor, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la autoridad monetaria había especulado con la evolución de la cotización del metal y que las operaciones arrojaron resultados negativos.

Sin embargo, desde el BCRA rechazaron esa interpretación y explicaron que los contratos cuestionados formaban parte de una estrategia de cobertura sobre la totalidad de sus tenencias de oro, destinada a reducir los riesgos frente a una eventual caída pronunciada del precio internacional.

La institución reconoció que esos instrumentos financieros tuvieron resultados negativos durante 2025, pero aclaró que los costos de cobertura deben analizarse junto con las ganancias generadas por el aumento del valor del oro.

"Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo", señaló el organismo en su comunicado.

En ese sentido, sostuvo que la evaluación de la estrategia financiera no puede limitarse al resultado individual de los derivados, sino que debe contemplar el efecto conjunto sobre las reservas.

"La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo", afirmó la autoridad monetaria.

El BCRA aseguró que obtuvo ganancias por US$2.505 millones

Según los datos difundidos por el Banco Central, la posición en oro produjo un resultado neto positivo de US$2.505 millones en 2025, pese a los costos asociados a las operaciones de cobertura.

La entidad explicó que ese balance surgió de combinar la suba internacional del precio del metal con los resultados de los contratos financieros utilizados para proteger su valor.

De esta manera, el BCRA buscó diferenciar entre las pérdidas registradas por determinados instrumentos y el rendimiento total de las reservas de oro durante el período analizado.

El punto central de la discusión radica en que la AGN destacó el resultado negativo de las operaciones con derivados, mientras que el Banco Central considera que esas cifras deben evaluarse dentro de una estrategia financiera más amplia.

La polémica por las operaciones con oro

Otro de los cuestionamientos del Banco Central estuvo relacionado con la calificación de las operaciones como especulativas.

Desde la entidad explicaron que los instrumentos financieros utilizados tenían como finalidad proteger el valor de las reservas ante posibles fluctuaciones del mercado internacional.

"Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez", remarcó el comunicado.

Asimismo, el BCRA aseguró que la política de cobertura sobre las reservas de oro se encuentra vigente desde 2007, por lo que no constituye una práctica introducida por la actual conducción.

En esa línea, indicó que entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares representaron, en relación con el valor del oro en cartera, aproximadamente el doble de los desembolsos realizados durante 2025.

La autoridad monetaria también sostuvo que, durante aquel período, la AGN no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada, ni sobre los pagos vinculados a esos instrumentos.

Fuertes críticas a la conducción de la AGN

Más allá de las explicaciones financieras, el Banco Central dedicó parte de su respuesta a cuestionar el accionar de las autoridades de la Auditoría General de la Nación.

La entidad recordó que la propia AGN consideró razonables los estados contables correspondientes a 2025, aunque realizó observaciones específicas sobre las operaciones vinculadas al oro.

Según el BCRA, ese ejercicio registró el mayor resultado de su historia y el incremento patrimonial más importante de los últimos 20 años.

En ese contexto, acusó a la conducción del organismo auditor de utilizar sus conclusiones con objetivos políticos.

"El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad", expresó el Banco Central.

Continúa la investigación por el traslado del oro al exterior

La disputa entre ambos organismos también se desarrolla en medio de la controversia por el envío de parte de las reservas de oro argentinas al exterior.

La Auditoría General de la Nación lleva adelante un informe específico sobre esos movimientos para determinar por qué se decidió trasladar el metal, cuál fue su destino y si la operación generó beneficios económicos para el Banco Central.

Según trascendió, ese informe ya fue remitido a la autoridad monetaria, que deberá presentar su correspondiente descargo ante el organismo de control.

Mientras tanto, la discusión sobre los resultados de las operaciones con oro sumó un nuevo capítulo, con diferencias entre la AGN y el BCRA respecto de la interpretación de las pérdidas financieras, los mecanismos de cobertura utilizados y el balance final de la administración de las reservas durante 2025.