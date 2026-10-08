Una fuerte tormenta con granizo se abatió sobre gran parte de la Madre de Ciudades esta madrugada

Una intensa lluvia, acompañada por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en distintas partes de Santiago del Estero, cayó minutos después de las 2.30 de la madrugada de este jueves. Se cumplió así el alerta amarillo que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 03:12

El cambio de tiempo llegó a Santiago del Estero durante la madrugada de este jueves 8 de octubre, luego de una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes.

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Durante la medianoche comenzaron a registrarse fuertes ráfagas de viento, mientras que minutos después la lluvia alcanzó inicialmente a distintos sectores de la zona sur. Minutos más tarde llegó la lluvia y el granizo a la zona norte de la ciudad Capital.

Vecinos de diferentes barrios señalaron que la precipitación se extendió durante algunos minutos y estuvo acompañada por ráfagas provenientes del sector sur, situación que provocó además un descenso de la temperatura.

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El fenómeno se produjo en línea con el cambio de condiciones previsto por el SMN, que había emitido una alerta amarilla por tormentas para los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. El organismo advertía sobre tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Cómo seguirá el tiempo este jueves

El pronóstico para Santiago del Estero durante este jueves 8 de octubre anticipa una madrugada con tormentas fuertes, mientras que durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas.

Para la tarde, en tanto, se prevén lluvias, por lo que la inestabilidad se mantendría durante buena parte de la jornada.

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar apenas los 23°C, marcando un importante descenso respecto de las temperaturas registradas durante los últimos días.

Además, el viento soplará desde el sector sur, con velocidades previstas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El SMN mantiene activo su Sistema de Alerta Temprana para advertir sobre fenómenos meteorológicos que puedan representar riesgos para la población.