Wanda Nara confirmó que no apelará el divorcio de Mauro Icardi y lanzó duras críticas contra su ex

La Justicia italiana disolvió el matrimonio de la conductora y el futbolista, que se habían casado en mayo de 2014 en San Isidro.

08/10/2026

Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron oficialmente divorciados luego de que la Justicia italiana resolviera este jueves disolver el matrimonio que habían celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

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Tras conocerse la decisión judicial, la conductora se refirió al tema en un intercambio de mensajes de WhatsApp con una cronista del programa Los profesionales de siempre, que se emite por El Nueve. Allí expresó su alivio por el final del vínculo legal y cuestionó duramente al delantero.

“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, manifestó Wanda.

Además, confirmó que no apelará la resolución de la Justicia italiana y remarcó que su intención es poner fin al vínculo matrimonial con el futbolista. “Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, afirmó.

La disputa judicial también incluía reclamos económicos de la empresaria, quien había solicitado una compensación y una cuota mensual de 250.000 euros. Sin embargo, el tribunal rechazó esos pedidos.

En sus declaraciones, Wanda volvió a cuestionar a su expareja y sostuvo que debería iniciar un tratamiento psicológico. “Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial”, expresó.

De esta manera, la resolución judicial marca un nuevo capítulo en la separación de la pareja, cuya ruptura estuvo acompañada por conflictos personales y disputas económicas que tuvieron amplia repercusión pública.