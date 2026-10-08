Fernández marcó presencia en el XVII Encuentro de la Red de la Mesopotamia Santiagueña en el Nodo Tecnológico

La ceremonia inaugural dio inicio con el tradicional corte de cintas y la bendición a cargo de Monseñor Enrique Ossola.

08/10/2026

Bajo el lema “Desde nuestras raíces milenarias, hacia un futuro con trabajo”, se llevó a cabo este jueves 8 de octubre en las instalaciones del Nodo Tecnológico la apertura del XVII Encuentro de la Red de la Mesopotamia Santiagueña. La jornada congregó a delegaciones de más de doce departamentos, autoridades provinciales, intendentes, comisionados municipales, instituciones educativas, cooperativas y productores de toda la región interfluvial.

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La ceremonia inaugural dio inicio con el tradicional corte de cintas y la bendición a cargo de Monseñor Enrique Ossola.

En el estrado principal estuvieron presentes el secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Adrián Suárez; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el subsecretario de Cultura, Lic. Juan Leguizamón; el subsecretario de Producción e impulsor del espacio, Prof. Ángel Íñiguez; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro; el director de Patrimonio Cultural, Lic. Alejandro Yocca; y el coordinador general de la Red de la Mesopotamia Santiagueña, Prof. Raúl Jorge Castillo. Asimismo, la diputada provincial Nilda Moyano acompañó el acto e hizo entrega formal de la declaración de interés provincial y legislativo sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia.

Entre las autoridades comunales de la región dijeron presente la intendente de Fernández, CPN Yanina Iturre; la intendente de Suncho Corral, Soledad Blanco; el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales; y los comisionados municipales de Villa Robles, Walter Khairallah; La Cañada, Prof. Cristian Abiakel; y Villa Figueroa, María Bravo, entre otros jefes comunales.

La presencia de Fernández

La ciudad de Fernández tuvo un rol preponderante en el encuentro a través de una comitiva oficial encabezada por la intendente CPN Yanina Iturre, acompañada por el director de Cultura, Leonardo Fernández; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Marta Santillán; y el director de Producción, Miguel Aciar.

Además de participar en la apertura institucional, la delegación fernandense formó parte activa de la exposición con un stand propio de la Municipalidad de Fernández, al que se sumaron representaciones de instituciones locales como el Colegio Agrotécnico Madre Tierra, el Instituto de Formación Docente N.° 3 (I.F.D. N.° 3) y el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Durante el recorrido por los pabellones, la jefa comunal visitó cada uno de los espacios de artesanos y emprendedores, ratificando el compromiso de continuar articulando políticas públicas de desarrollo territorial.

Integración, patrimonio y desarrollo productivo

La muestra histórica, artesanal, literaria, educativa y productiva reunió más de medio centenar de stands y espacios temáticos. Entre los expositores se destacaron emprendimientos turísticos fluviales, cooperativas teleras y apícolas, productores de quesos y chacinados de Forres y Estación Robles, piezas arqueológicas de la Merced de Tacanas (Beltrán y Vilmer), la Cruz de Matará, escuelas de la Familia Agrícola (EFA) y sectores universitarios como la UNSE y la UCSE.

Uno de los pilares fundacionales de la Red de la Mesopotamia Santiagueña es la consolidación del turismo educativo, cultural y de aventura como una herramienta estratégica para generar empleo genuino y arraigo local, revalorizando el patrimonio ancestral como motor de crecimiento económico y social para cada una de las comunidades de la región.