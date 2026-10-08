La Banda confirmó que se suma al bono de $2.400.000 y este viernes pagará la primera cuota

La Municipalidad bandeña anunció su adhesión al beneficio extraordinario de fin de año dispuesto por el Gobierno provincial. Los trabajadores municipales recibirán este viernes 9 de octubre el primer pago de $800.000.

08/10/2026

La Municipalidad de La Banda confirmó su adhesión al bono extraordinario de fin de año de $2.400.000, anunciado la semana pasada por el gobernador Elías Suárez para los trabajadores de la administración pública provincial.

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Según informaron desde la comuna bandeña, este viernes 9 de octubre se hará efectivo el pago de la primera cuota de $800.000, en coincidencia con el cronograma establecido por el Gobierno de Santiago del Estero.

La confirmación representa una novedad importante para los empleados municipales de La Banda, ya que hasta este jueves no se había comunicado oficialmente si el municipio se sumaría al beneficio económico.

De esta manera, La Banda se incorpora al grupo de municipios santiagueños que ya anunciaron su adhesión al bono, que contempla un monto total de $2.400.000, dividido en tres cuotas de $800.000.

Cabe recordar que, durante los últimos días, distintas comunas de la provincia habían confirmado su incorporación a la medida, entre ellas Capital, Clodomira, Monte Quemado, Añatuya, Quimilí, Frías, Forres, Sumampa, Pozo Hondo y Beltrán.