Estados Unidos sumó cargos por tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Justicia estadounidense amplió la acusación contra el expresidente venezolano y su esposa, detenidos en Nueva York.

08/10/2026

La Justicia de Estados Unidos incorporó nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso penal que ambos enfrentan en Nueva York. La ampliación de la acusación incluye una presunta conspiración para cometer tortura y se suma a las imputaciones previas por narcotráfico y tráfico de armas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con un documento judicial difundido este jueves, los fiscales sostienen que la pareja habría participado en un esquema destinado a reprimir a opositores políticos, silenciar las disidencias y preservar el poder de integrantes del entorno gobernante mediante secuestros y otras formas de intimidación.

El escrito menciona presuntos episodios de violencia contra personas detenidas en Venezuela, entre ellas ciudadanos estadounidenses. Según la acusación, algunas víctimas habrían sido sometidas a descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y golpizas durante su cautiverio.

Entre los casos incluidos figura el de un oficial detenido en 2013, señalado entonces como sospechoso de preparar un golpe de Estado. Los fiscales afirman que Maduro habría ordenado su arresto y traslado a dependencias de inteligencia militar, donde posteriormente habría sufrido golpes y descargas eléctricas.

La documentación también hace referencia a presuntos actos de tortura registrados después de las protestas antigubernamentales de 2014, que habrían tenido como finalidad intimidar a sectores opositores.

Asimismo, se describen otros episodios que involucrarían a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Uno de ellos, arrestado en 2022, habría recibido golpes y descargas eléctricas en los genitales, mientras que otro, detenido en 2025, habría sido sometido a agresiones físicas durante dos días.

Desde la fiscalía federal de Nueva York defendieron la ampliación de los cargos y señalaron que buscarán que los responsables rindan cuentas por los presuntos abusos. El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, también sostuvo que la medida refleja la decisión de la administración de avanzar contra delitos vinculados con la tortura y el crimen organizado.

Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero de 2026 y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos en el marco del proceso judicial.

Ambos se declararon inocentes durante sus primeras comparecencias. El exmandatario también cuestionó la legalidad de la acusación y sostuvo que debía ser reconocido como prisionero de guerra, además de invocar su condición de jefe de Estado extranjero. La fiscalía rechazó esos argumentos.

En paralelo, Flores solicitó este jueves cumplir la detención bajo arresto domiciliario mientras espera el juicio. Para fundamentar su pedido, alegó que padece problemas cardíacos. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud al considerar que existe riesgo de fuga.

El juicio contra Maduro y Flores está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta entonces, la pareja continuará detenida mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos, que ahora incorpora las nuevas acusaciones por presuntos actos de tortura.